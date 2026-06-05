Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Resumen para apurados
- Máximo Thomsen y Matías Benicelli, condenados por el crimen de Báez Sosa, salieron temporalmente de Melchor Romero en marzo y abril para recibir atención médica especializada.
- Thomsen asistió a un control oftalmológico en Olmos y Benicelli fue evaluado por traumatología en La Plata. Ambos cumplen perpetua por el asesinato en Villa Gesell en 2020.
- Benicelli podría requerir cirugía de meniscos próximamente. Los movimientos de los rugbiers condenados continúan bajo un estricto escrutinio y despiertan debate en la sociedad.
Los movimientos de dos de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa volvieron a generar repercusión en los últimos días. Se trata de Máximo Thomsen y Matías Benicelli, quienes debieron abandonar temporalmente la unidad penitenciaria donde cumplen sus condenas para recibir atención médica especializada.
Ambos integran el grupo de rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en la ciudad balnearia de Villa Gesell. Actualmente permanecen alojados en la Unidad Penal N.º 61 de Melchor Romero, bajo un régimen especial.
Por qué trasladaron a Máximo Thomsen
Según trascendió, Thomsen fue derivado el pasado 29 de abril a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona un hospital penitenciario. El objetivo del traslado fue realizar una consulta oftalmológica para evaluar una afección vinculada a su visión.
Tras recibir la atención correspondiente, el joven regresó al establecimiento penitenciario donde cumple la condena de prisión perpetua dictada por la Justicia.
La situación médica de Matías Benicelli
En el caso de Benicelli, el traslado ocurrió algunas semanas antes, el 26 de marzo. Fue llevado al Hospital Rossi de La Plata para ser atendido por especialistas en traumatología debido a un problema en los meniscos.
Fuentes vinculadas al caso indicaron que el condenado continúa bajo seguimiento médico y que incluso podría requerir una intervención quirúrgica en el futuro, dependiendo de la evolución de la lesión.
La condena por el crimen de Fernando Báez Sosa
El asesinato de Fernando Báez Sosa conmocionó al país y tuvo amplia repercusión pública. Tras el juicio realizado en Dolores, ocho jóvenes fueron hallados culpables por el ataque ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell.
Cinco de ellos recibieron la pena de prisión perpetua al ser considerados coautores del homicidio, mientras que los otros tres fueron condenados a 15 años de cárcel por su participación secundaria en el hecho.
A más de seis años del crimen, los condenados continúan detenidos y cualquier movimiento relacionado con su situación judicial o personal sigue despertando interés y debate en la opinión pública.