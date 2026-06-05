Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Resumen para apurados
- Una víctima de abuso denunció ante el Colegio de Abogados de Tucumán a dos letrados por abuso de confianza y despojo de sus bienes, tras sufrir violencia económica.
- La presentación ante el Tribunal de Ética ratifica las maniobras de manipulación psicológica y violencia económica que la Justicia ya investiga en una causa penal paralela.
- Este caso podría marcar un precedente clave en Tucumán sobre la sanción ética a profesionales que ejercen violencia económica y psicológica contra sus propios defendidos.
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