Investigación

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

La presentación ante el Tribunal de Ética ratifica la maniobra de manipulación psicológica y violencia económica que investiga la Justicia

La presentación fue realizada en el Colegio de Abogados.
La presentación fue realizada en el Colegio de Abogados.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una víctima de abuso denunció ante el Colegio de Abogados de Tucumán a dos letrados por abuso de confianza y despojo de sus bienes, tras sufrir violencia económica.
  • La presentación ante el Tribunal de Ética ratifica las maniobras de manipulación psicológica y violencia económica que la Justicia ya investiga en una causa penal paralela.
  • Este caso podría marcar un precedente clave en Tucumán sobre la sanción ética a profesionales que ejercen violencia económica y psicológica contra sus propios defendidos.
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