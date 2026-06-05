SociedadActualidad

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Una visita a las esculturas de hierro, restauradas y devueltas a su hogar, de la mano de la especialista Eugenia Fagalde.

LA VENUS DEL BAÑO. Encontró su lugar tras pasar por distintas zonas que no la favorecían.
LA VENUS DEL BAÑO. Encontró su lugar tras pasar por distintas zonas que no la favorecían.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El municipio de Tucumán, guiado por la experta Eugenia Fagalde, restituyó este mes al Parque 9 de Julio históricas esculturas de hierro para revertir décadas de grave deterioro.
  • Las piezas francesas de la firma Val d’Osne, traídas hace un siglo por Juan B. Terán, sufrían de óxido y repintes incorrectos. Fueron recuperadas con mínima intervención.
  • Este museo a cielo abierto busca revalorizar el patrimonio de Tucumán, pero plantea el desafío de educar a la sociedad para evitar el vandalismo y garantizar su conservación.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas EspañaTucumánParque 9 de JulioItalia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
1

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
2

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana
3

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones
4

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria
5

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
2

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
4

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué zonas serán afectadas y cómo seguirá el clima el fin de semana.

Alerta amarilla por lluvias fuertes: qué zonas serán afectadas y cómo seguirá el clima el fin de semana.

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya

Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya

Comentarios