Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Resumen para apurados
- El municipio de Tucumán, guiado por la experta Eugenia Fagalde, restituyó este mes al Parque 9 de Julio históricas esculturas de hierro para revertir décadas de grave deterioro.
- Las piezas francesas de la firma Val d’Osne, traídas hace un siglo por Juan B. Terán, sufrían de óxido y repintes incorrectos. Fueron recuperadas con mínima intervención.
- Este museo a cielo abierto busca revalorizar el patrimonio de Tucumán, pero plantea el desafío de educar a la sociedad para evitar el vandalismo y garantizar su conservación.
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