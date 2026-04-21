Milei homenajeó al papa Francisco: “Fue el argentino más importante de la historia”

Resumen para apurados
- Javier Milei homenajeó al papa Francisco desde Israel al cumplirse un año de su fallecimiento, calificándolo como el argentino más importante de la historia en sus redes sociales.
- El Presidente recordó su encuentro en el Vaticano y el perdón del Pontífice por críticas pasadas. Victoria Villarruel también destacó el legado social y la fe de Jorge Bergoglio.
- Este gesto consolida la reconciliación entre el mandatario y la Iglesia católica, marcando una nueva etapa de respeto institucional y diplomático tras las tensiones previas.
Desde Israel, el presidente Javier Milei dedicó un sentido mensaje a Jorge Bergoglio al cumplirse un año de su fallecimiento. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la trascendencia del Sumo Pontífice y compartió una reflexión personal sobre su vínculo con él.
“Un abrazo a la distancia, Santo Padre”, escribió Milei en su cuenta de X, y acompañó el posteo con imágenes de su encuentro en el Vaticano. En su mensaje, el jefe de Estado no ahorró elogios y calificó a Francisco como “el argentino más importante de toda la historia”.
Además, recordó con humor la calidez del Papa al perdonarlo por sus antiguas críticas: “Le pedí perdón por mi error y su respuesta fue propia de un grande: ‘no te calentés, todos hacemos boludeces de chico’”.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a los tributos con un mensaje enfocado en la fe y el legado social de Bergoglio. “Llevó la voz de la Argentina al mundo, recordándonos la importancia de la dignidad humana y el compromiso con quienes más sufren”, expresó.
Villarruel, quien destacó que la huella de Francisco “traspasó todas las fronteras”, concluyó pidiendo una oración por su eterno descanso y llamando a trabajar por una Argentina que defienda la familia y la vida.