En Israel, Milei recibió un "Doctorado Honoris Causa" y ratificó su ofensiva ideológica contra Irán

En una jornada marcada por una profunda carga simbólica, el presidente Javier Milei fue distinguido con el "Doctorado Honoris Causa por la Universidad Bar-Ilan" de Israel. El acto no solo fue una distinción académica, sino una plataforma para que el mandatario ratificara su alineamiento geopolítico con Israel y Estados Unidos, al elevar el tono de su discurso contra el régimen iraní.