Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que quedó acusado de encubrimiento agravado. La medida fue ordenada por la Justicia de Córdoba mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen de la adolescente de 14 años.