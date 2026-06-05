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Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

El hombre tiene 47 años y vivía en la vivienda donde se cree que mataron a la adolescente. Días antes de su detención había dado entrevistas contando cómo fueron los movimientos que notó en la casa.

Osvaldo Fasseta, el segundo detenido en el caso Agostina Vega, vivía con Claudio Barrelier
Osvaldo Fasseta, el segundo detenido en el caso Agostina Vega, vivía con Claudio Barrelier TN
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Córdoba detuvo el jueves a Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de la adolescente de 14 años, Agostina Vega.
  • Fassetta residía con el principal acusado en la casa donde habría ocurrido el crimen y, antes de su arresto, dio entrevistas relatando supuestos movimientos en la propiedad.
  • Los investigadores indagarán al detenido en las próximas horas para precisar su grado de implicancia y esclarecer las circunstancias que rodearon el femicidio de la menor.
Resumen generado con IA

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó la detención de Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que quedó acusado de encubrimiento agravado. La medida fue ordenada por la Justicia de Córdoba mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen de la adolescente de 14 años.

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Fassetta mantenía una relación de amistad con Claudio Barrelier, el principal imputado en la causa, y residía de manera temporal en la vivienda del acusado, uno de los lugares que fueron objeto de distintos procedimientos durante la investigación.

Quién es Osvaldo Fassetta, el hombre detenido por el caso Agostina Vega

De acuerdo con la información difundida en sus redes sociales, Fassetta se desempeñaba en el sector de la construcción desde hacía más de una década y media. En sus perfiles compartía imágenes de reuniones familiares, encuentros con amigos y publicaciones relacionadas con su vida cotidiana.

Otra de sus actividades habituales era el fútbol amateur. Según explicó su abogado defensor, Eduardo Javier Medina Allende, fue en ese ámbito donde conoció a Barrelier hace aproximadamente diez meses, iniciando una amistad que con el tiempo los llevó a compartir distintos espacios.

A través de esa relación también habría tomado contacto con Agostina Vega y con su madre, Melisa Heredia. Según la versión brindada por la defensa, fue Barrelier quien los presentó durante torneos de fútbol que se realizaban los fines de semana.

Por qué la Justicia ordenó su detención

En los días posteriores a la desaparición de Agostina, Fassetta apareció en distintos medios de comunicación relatando detalles sobre la búsqueda de la adolescente y describiendo movimientos que observó en la vivienda investigada.

Inicialmente sostuvo que no se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos y aseguró haber colaborado con la familia durante la búsqueda de la menor.

Sin embargo, la fiscalía considera que podría haber tenido algún grado de participación posterior al crimen mediante acciones vinculadas al encubrimiento de lo sucedido en la propiedad ubicada en barrio Cofico. Por esa razón, durante la noche del jueves se concretó su detención bajo la acusación de encubrimiento agravado.

Mientras la causa avanza, los investigadores esperan tomarle declaración en las próximas horas para profundizar sobre su posible intervención en los hechos que son materia de investigación y determinar qué conocimiento tenía sobre lo ocurrido con la adolescente.

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