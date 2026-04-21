Milei en Jerusalén: solemne visita al Santo Sepulcro y un mensaje de reconciliación con el Papa Francisco

En su tercera visita al Santo Sepulcro, uno de los epicentros del cristianismo, el presidente Javier Milei protagonizó una jornada marcada por el silencio místico y la actividad en redes sociales. En un clima de fuerte hermetismo, el mandatario rindió homenaje a la figura del papa Francisco, a quien calificó más tarde en sus redes como “el argentino más importante de la historia”.