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Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Al cierre de 2025, el 47,4% de los hogares argentinos tuvo que desplegar al menos una estrategia complementaria de ingresos para llegar a fin de mes.

FINANCIAMIENTO PARA COMPRAS EN CUOTAS. La operatoria con tarjetas de crédito acumula cinco meses consecutivos de caída real.
FINANCIAMIENTO PARA COMPRAS EN CUOTAS. La operatoria con tarjetas de crédito acumula cinco meses consecutivos de caída real.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, las familias argentinas sufren un endeudamiento récord con tarjetas de crédito por las altas tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.
  • El sobreendeudamiento afecta al 26,2% de los hogares y la morosidad llegó al 11,6% en tarjetas, mientras los deudores con atrasos mayores a un año crecieron un 93% interanual.
  • El Congreso debate proyectos para reestructurar deudas familiares, mientras el FMI alerta sobre riesgos de contagio financiero si continúa el deterioro del ingreso real.
Resumen generado con IA

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