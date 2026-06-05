Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Resumen para apurados
- En junio de 2026, las familias argentinas sufren un endeudamiento récord con tarjetas de crédito por las altas tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.
- El sobreendeudamiento afecta al 26,2% de los hogares y la morosidad llegó al 11,6% en tarjetas, mientras los deudores con atrasos mayores a un año crecieron un 93% interanual.
- El Congreso debate proyectos para reestructurar deudas familiares, mientras el FMI alerta sobre riesgos de contagio financiero si continúa el deterioro del ingreso real.
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