Reflexión ante las amenazas de tiroteo: “Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo”

En una escuela con más de 2.000 alumnos y equipos que trabajan a diario en la contención, la amenaza no irrumpió como un hecho aislado, sino como parte de un clima que ya venía gestándose. En la Escuela de Comercio N°1, días atrás, la aparición de un mensaje en un baño -con una advertencia de “acribillar”- obligó a activar el protocolo de seguridad y a poner en marcha todos los mecanismos de prevención.
Según explicó el director, Juan Pedro Lastra, el escrito fue detectado durante la jornada y reportado de inmediato por el equipo directivo. A partir de allí, se desplegaron las medidas previstas sin que se registraran incidentes pero que obligó a un análisis profundo e inmediato de lo sucedido.
Llamado a la reflexión
Ornella Orlandi es asesora psicopedagoga de la institución. En entrevista con LA GACETA, hizo una detallada exposición de lo sucedido y contó en que se trabaja para dar una solución.
-¿Esperaban un evento similar al de las demás instituciones?
“Veníamos contemplando la posibilidad de que ocurra acá también una amenaza como las que están sucediendo. Esta es la escuela más grande de Tucumán y esto no pasa sólo en la provincia, pasa en el país y en el mundo. Los chicos están comunicados en segundos de un lado del mundo al otro y tienen acceso a cosas que ven en redes sociales. Sabemos que están expuestos a eso”.
-¿Hay acciones preventivas desde la escuela?
“Para anticiparnos a cosas así trabajamos con talleres implementados desde el Ministerio de Educación, con contenidos socioemocionales en distintos ciclos y en los que se toman todos estos temas. También con redes para padres. Sabíamos que podía pasar acá porque está pasando en todos lados”.
-¿Cuántos alumnos hay y cómo trabajan con ellos?
“Esta escuela es muy grande, hay alrededor de 1.200 alumnos a la mañana y 900 a la tarde. Tenemos un Departamento de Orientación Escolar y Departamento de Tutoría, con psicólogos en ambos turnos. Yo trabajo como psicopedagoga en ese gabinete y es un equipo grande con muchos profesionales. Trabajamos de forma transversal. Lengua tiene talleres socioemocionales, Ciencias Naturales trabaja violencia y vínculos. También abordamos situaciones como el último Primer Día (UPD)”.
-¿Qué buscan prevenir?
“Buscamos prevenir hechos de violencia y poner en alerta a los papás. Estamos preparando reuniones para trabajar con ellos. Queremos responsabilizarlos y que trabajen de forma articulada con la escuela. Detectamos todo tipo de casos y procedemos en el acto. Tenemos reuniones diarias para abordar situaciones personales. Los alumnos están contenidos y contamos con profesionales para hacerlo”.
-¿Dónde se origina este tipo de situaciones?
“El problema no se crea en la escuela, ni en un club, ni en la plaza. Es a nivel de redes sociales y juegos como Roblox, Fortnite, TikTok, Instagram. Ahí se forman estos grupos organizados. A veces es sólo una broma, pero de todas formas hay que prevenir. Pedimos a los padres el compromiso de revisar los teléfonos, las plataformas y las computadoras de sus hijos. Nosotros en la escuela recibimos la “bomba”, pero el problema viene de afuera. Necesitamos la articulación con los padres. Estamos muy encima de los chicos, pero necesitamos ese acompañamiento”.
-¿Qué consejos brindan?
“Sabemos que por la situación económica muchos padres trabajan todo el día, pierden la comunicación con sus hijos y no saben lo que pasa con ellos. Deben estar atentos a señales de alarma: cambios de conducta, si no comen, si no se levantan”.
-¿Hay más problemáticas entre adolescentes?
“Se habla de un aumento en el índice de suicidio en adolescentes varones en Tucumán. Hay violencia sexual, hay chicos con autolesiones, consumos problemáticos y otras situaciones que investigamos. Pedimos que los padres indaguen en los teléfonos de los hijos, que corten internet a la noche si hace falta para evitar que se desvelen, porque siguen siendo menores ante la Ley y tendrán privacidad recién cuando sean adultos. Mientras están en la escuela, son niños. Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo. Nuestros hijos están vulnerables”.