Reflexión ante las amenazas de tiroteo: “Queremos que los padres estén en alerta y tengan miedo”

“El problema no se crea en la escuela, ni en un club, ni en la plaza. Es a nivel de redes sociales y juegos como Roblox, Fortnite, TikTok, Instagram. Ahí se forman estos grupos organizados. A veces es sólo una broma, pero de todas formas hay que prevenir. Pedimos a los padres el compromiso de revisar los teléfonos, las plataformas y las computadoras de sus hijos. Nosotros en la escuela recibimos la “bomba”, pero el problema viene de afuera. Necesitamos la articulación con los padres. Estamos muy encima de los chicos, pero necesitamos ese acompañamiento”.