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Quedó en libertad el adolescente que llevó un arma a la escuela en Tucumán

Una jueza de Impugnación resolvió que regrese a su casa y que sea vigilado por sus padres. Una comisión evaluará su conducta. Sigue el proceso en su contra.

REVOCARON LA PREVENTIVA. El adolescente, que no tenía antecedentes penales, quedará al cuidado de sus padres y una comisión evaluará su conducta. REVOCARON LA PREVENTIVA. El adolescente, que no tenía antecedentes penales, quedará al cuidado de sus padres y una comisión evaluará su conducta. ARCHIVO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 49 Min

Resumen para apurados

  • Una jueza de Tucumán ordenó la liberación del adolescente que llevó un arma a su escuela, disponiendo que regrese a su hogar bajo la estricta vigilancia de sus padres.
  • La medida revoca la prisión preventiva previa considerando que el menor no posee antecedentes. El proceso judicial continúa y una comisión evaluará su comportamiento futuro.
  • El caso reaviva el debate sobre la seguridad escolar y el tratamiento judicial de menores, estableciendo un precedente sobre la reinserción familiar frente a la detención.
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