Quedó en libertad el adolescente que llevó un arma a la escuela en Tucumán

REVOCARON LA PREVENTIVA. El adolescente, que no tenía antecedentes penales, quedará al cuidado de sus padres y una comisión evaluará su conducta. ARCHIVO
Resumen para apurados
- Una jueza de Tucumán ordenó la liberación del adolescente que llevó un arma a su escuela, disponiendo que regrese a su hogar bajo la estricta vigilancia de sus padres.
- La medida revoca la prisión preventiva previa considerando que el menor no posee antecedentes. El proceso judicial continúa y una comisión evaluará su comportamiento futuro.
- El caso reaviva el debate sobre la seguridad escolar y el tratamiento judicial de menores, estableciendo un precedente sobre la reinserción familiar frente a la detención.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Violencia escolar
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular