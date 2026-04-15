Tolerancia cero contra las amenazas de tiroteo: Jaldo autorizó aprehensiones y expulsiones de estudiantes
Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo autorizó hoy en Tucumán la aprehensión y expulsión de estudiantes por amenazas de tiroteos, buscando frenar la inseguridad escolar con medidas de tolerancia cero.
- Las medidas incluyen el traslado de menores al Instituto Padre Brochero y responsabilidades legales para los padres. Ocurre tras una serie de amenazas recientes en colegios locales.
- Esta decisión busca sentar un precedente drástico frente a la violencia escolar. El gobierno provincial intenta disuadir futuras amenazas y garantizar la seguridad educativa regional.
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