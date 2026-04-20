Amenazas de tiroteo: “Los operativos policiales continuarán en las escuelas”

El eco de las amenazas de tiroteo que irrumpieron en las aulas la semana pasada, aún resuena y el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, fue categórico: “Los operativos policiales continuarán hoy en las escuelas”.
La confirmación llega en un contexto de expectativa por lo que sucederá ya que aunque las adevertencias que aparecieron escritas en baños o bancos se conocieron la semana pasada, las alarmas aún continúan encedidas.
Fueron más de 15 las amenazas reportadas que además, se replicaron en otras provincias y estarían vinculadas a un supuesto reto viral.
En ese marco, Girvau detalló que el operativo que se instaló la semana pasada incluyó a alrededor de 2.500 efectivos -entre infantería, Grupo Cero y unidades motorizadas- quienes fueron distribuidos en las cinco unidades regionales para reforzar la presencia en establecimientos de gestión pública y privada.
“Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas”, sostuvo el jefe policial. En esa línea, remarcó que se trata de delitos y que habrá consecuencias para quienes los cometan.
También cuestionó el uso de recursos en este tipo de situaciones: “Esto es innecesario porque podríamos estar presentes en otros lugares, pero estos estudiantes están cometiendo un delito”.
El trasfondo educativo
La ministra de Educación Susana Montaldo planteó que lo que ocurre en Tucumán no puede leerse de manera aislada. “Este es un fenómeno global que tiene que ver con las redes. Los chicos buscan llamar la atención, aparecer, ser protagonistas”, señaló.
La funcionaria indicó que se reforzaron los controles dentro de las escuelas, especialmente en recreos y espacios comunes, y que se pidió a docentes y directivos intensificar el acompañamiento.
“Tenemos que estar atentos al cuidado de los baños en cada recreo”, explicó.
Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de combinar límites claros con instancias de escucha. “Educar es mostrar el camino y saber que hay límites que no se pueden cruzar. Y si se cruzan, hay consecuencias”, afirmó.
Los detalles del decreto
Los operativos policiales desplegados, son una respuesta al Decreto N.º 772/7 M.S., que endurece las medidas frente a situaciones de violencia y amenazas en establecimientos educativos.
La normativa que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo instruye al Ministerio de Seguridad y a la Policía a reforzar la prevención y la intervención ante hechos de riesgo, tanto dentro como fuera de las escuelas.
Además, establece que las instituciones -públicas y privadas- serán responsables de garantizar el cuidado de los alumnos, bajo apercibimiento de perder subsidios en caso de incumplimiento.
El decreto también habilita sanciones para los estudiantes que incurran en conductas graves, incluida la posibilidad de expulsión durante el ciclo lectivo.
A su vez, fija responsabilidades para padres y tutores, quienes podrán enfrentar consecuencias administrativas o judiciales por las acciones de sus hijos.
En los casos más severos, se prevé la intervención del Poder Judicial y el eventual traslado de menores al instituto Brochero, en Benjamín Paz.
La semana pasada en Yerba Buena, un adolescente de 13 años que reconoció ser el autor de una de las amenazas, debió compadecer ante las autoridades para explicar los motivos de su accionar. En tanto, en la capital fue el papá de un menor quien terminó demorado tras descubrir que su hijo viralizó una amenaza a través de Whatsapp.
Así, con los operativos confirmados, el escenario en Tucumán se mantiene en tensión. La respuesta oficial combina presencia policial, endurecimiento de medidas y un llamado a la responsabilidad de las familias, mientras las escuelas intentan sostener la calma en medio de la incertidumbre.