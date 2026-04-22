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Osvaldo Jaldo recibió al ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en Casa de Gobierno

Según fuentes gubernamentales, se trató de un encuentro institucional en el que se analizó la agenda judicial.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
Hace 26 Min

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este mediodía un encuentro institucional con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. La reunión, de carácter protocolar, se llevó a cabo en el despacho del mandatario tucumano en Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, Jaldo destacó la presencia del magistrado en la provincia y valoró el diálogo interpoderes. "Agradecemos la visita del doctor Lorenzetti y destacamos la intensa agenda que viene desarrollando en Tucumán, fortaleciendo los vínculos entre la Justicia nacional y nuestra provincia", señaló el mandatario tras la recepción.

Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, no realizó declaraciones al retirarse de la Casa de Gobierno.

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