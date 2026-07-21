Investigación

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

El expediente incorporó nuevos pedidos de informes para reconstruir quién administró el sanatorio, cómo se facturaron las prestaciones y bajo qué habilitaciones funcionó uno de los principales nosocomios del PAMI en Tucumán.

La causa se tramita en el Poder Judicial de la provincia.
La causa se tramita en el Poder Judicial de la provincia.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán amplió la investigación sobre un sanatorio del PAMI para determinar irregularidades en su administración y fallas en los controles estatales.
  • El expediente incorporó pedidos de informes para reconstruir la gestión, la facturación de prestaciones y las habilitaciones con las que funcionaba el centro de salud.
  • El avance de la causa busca esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos y establecer nuevos precedentes sobre la supervisión de prestadores médicos.
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