La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
El expediente incorporó nuevos pedidos de informes para reconstruir quién administró el sanatorio, cómo se facturaron las prestaciones y bajo qué habilitaciones funcionó uno de los principales nosocomios del PAMI en Tucumán.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán amplió la investigación sobre un sanatorio del PAMI para determinar irregularidades en su administración y fallas en los controles estatales.
- El expediente incorporó pedidos de informes para reconstruir la gestión, la facturación de prestaciones y las habilitaciones con las que funcionaba el centro de salud.
- El avance de la causa busca esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos y establecer nuevos precedentes sobre la supervisión de prestadores médicos.
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