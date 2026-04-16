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Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

El gobernador advirtió que las amenazas de tiroteos en escuelas son delitos, confirmó al menos 15 denuncias y anunció la aplicación estricta de un decreto que prevé sanciones, expulsiones y mayor presencia policial en los establecimientos educativos.

Para Jaldo, la solución es clara: “Esto se soluciona con poner límites a los chicos. Hay que aplicar el decreto, avanzar con la expulsión del establecimiento y el traslado a Cura Brochero. Se puede hacer todo a la vez”. Para Jaldo, la solución es clara: “Esto se soluciona con poner límites a los chicos. Hay que aplicar el decreto, avanzar con la expulsión del establecimiento y el traslado a Cura Brochero. Se puede hacer todo a la vez”.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió en Tucumán que las amenazas de tiroteos escolares son delitos y anunció sanciones tras confirmarse al menos 15 denuncias en la provincia.
  • El mandatario aplicará un decreto para expulsar alumnos y trasladarlos a institutos especializados, sumando mayor presencia policial ante la ola de amenazas en los colegios locales.
  • La medida busca endurecer la seguridad escolar, estableciendo un precedente de tolerancia cero que impactará en la disciplina y la gestión de crisis dentro del sistema educativo.
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