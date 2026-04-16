Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
El gobernador advirtió que las amenazas de tiroteos en escuelas son delitos, confirmó al menos 15 denuncias y anunció la aplicación estricta de un decreto que prevé sanciones, expulsiones y mayor presencia policial en los establecimientos educativos.
Para Jaldo, la solución es clara: “Esto se soluciona con poner límites a los chicos. Hay que aplicar el decreto, avanzar con la expulsión del establecimiento y el traslado a Cura Brochero. Se puede hacer todo a la vez”.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo advirtió en Tucumán que las amenazas de tiroteos escolares son delitos y anunció sanciones tras confirmarse al menos 15 denuncias en la provincia.
- El mandatario aplicará un decreto para expulsar alumnos y trasladarlos a institutos especializados, sumando mayor presencia policial ante la ola de amenazas en los colegios locales.
- La medida busca endurecer la seguridad escolar, estableciendo un precedente de tolerancia cero que impactará en la disciplina y la gestión de crisis dentro del sistema educativo.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Osvaldo Jaldo
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular