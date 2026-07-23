Recuerdos fotográficos: 1905-1930. Así era el zoo en la zona del parque Avellaneda

En el Álbum del Centenario de 1916 se publicaron imágenes de los animales del zoológico, ubicado en el predio de avenida Mate de Luna - Paso de los Andes – San Martín. En ese entonces el zoo, inaugurado en 1905, era visitado asiduamente y para el Centenario tenía un elefante, camellos, llamas, aves y una cebra, entre otros. Había sido levantado con mucho esfuerzo y poco dinero por la Municipalidad. El diario El Orden del 31/10/1907 convocaba a la población a hacer donaciones. “En Tucumán a nadie se le ocurre regalar ni una paloma al jardín zoológico, debiendo ser exclusivamente la Municipalidad la que adquiera los animales”, decía. Un vecino aportó un yacaré; otra, dos llamas. En 1913, el gobernador Ernesto Padilla le pidió a su amigo Clemente Onelli, director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, aves (gallinas) para la Granja Avícola y “mamíferos de gran tamaño y fieras” para el zoo pequeño tucumano. En 1916 Padilla le regaló al jardín una elefanta, que fue llamada “Ernestina”. En esa época también se instalaron juegos infantiles: una calesita, una ola giratoria y un tren liliputiense. Había una avenida central, a cuyos lados se distribuían las jaulas, rodeadas de césped con canteros.