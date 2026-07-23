Recuerdos fotográficos: 1905-1930. Así era el zoo en la zona del parque Avellaneda
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
En el Álbum del Centenario de 1916 se publicaron imágenes de los animales del zoológico, ubicado en el predio de avenida Mate de Luna - Paso de los Andes – San Martín. En ese entonces el zoo, inaugurado en 1905, era visitado asiduamente y para el Centenario tenía un elefante, camellos, llamas, aves y una cebra, entre otros. Había sido levantado con mucho esfuerzo y poco dinero por la Municipalidad. El diario El Orden del 31/10/1907 convocaba a la población a hacer donaciones. “En Tucumán a nadie se le ocurre regalar ni una paloma al jardín zoológico, debiendo ser exclusivamente la Municipalidad la que adquiera los animales”, decía. Un vecino aportó un yacaré; otra, dos llamas. En 1913, el gobernador Ernesto Padilla le pidió a su amigo Clemente Onelli, director del Jardín Zoológico de Buenos Aires, aves (gallinas) para la Granja Avícola y “mamíferos de gran tamaño y fieras” para el zoo pequeño tucumano. En 1916 Padilla le regaló al jardín una elefanta, que fue llamada “Ernestina”. En esa época también se instalaron juegos infantiles: una calesita, una ola giratoria y un tren liliputiense. Había una avenida central, a cuyos lados se distribuían las jaulas, rodeadas de césped con canteros.
En la década de 1920, falto de inversiones, el zoológico entró en decadencia. Los yuyales crecían sin control en medio de jaulas desvencijadas y animales famélicos. Además de la elefanta, en esa época había seis ciervos, cuatro pumas, unas cuantas llamas, cuatro ñandúes, tres jabalíes, seis monos, unos cuantos zorros, algunas águilas, lechuzas, pavas del monte y conejitos de la India.
En 1928 el intendente Juan Luis Nougués creó el Parque Avellaneda, que también abarcaba los terrenos del Zoológico. Este debió ser trasladado al Parque 9 de Julio en 1930, aunque no hubo forma de llevar a “Ernestina”, que era “coqueta, veleidosa y malhumorada” y se quedó viviendo, encadenada, en una ruinosa choza, en la zona conocida como “Los viejos mataderos”, por los fondos del “Instituto Antirrábico” (San Martín y Paso de los Andes). Hubo algunos sustos con niños por su malhumor. En 1931 el circo Berlín la compró aprovechando que su elefante “King”, necesitaba una compañera. “Ernestina” aceptó irse detrás de “King”. Un año después, este se volvió loco y debieron sacrificarlo.
En las últimas fotos de “Ernestina”, que se publicaron en Tucumán meses después, mostraban a la coqueta elefanta ya amaestrada, convertida en estrella del circo Berlín. En el texto “Curiosidades de los hombres del Centenario”, del Centro Cultural Rougés, se informa que la elefanta terminó sus días en el zoológico de La Plata, en 1938.
El zoo tucumano fue cerrado en los años 40.
Más información: “El Zoo tucumano y la elefanta coqueta”, Carlos Páez de la Torre (h), LA GACETA, 16/06/2013.