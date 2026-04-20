Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Aunque no estuvo libre de controversias -incluyendo haber calificado a la complicidad civil de la última dictadura de "verso"- Brandoni se destacó siempre como uno de los actores argentinos más queridos, respetados y talentosos de su generación. Deja un vacío en la cultura popular argentina y en su familia, integrada por sus dos hijas, su pareja, Saula Benavente, y su expareja, Marta Bianchi.