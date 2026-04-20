Murió Luis Brandoni, actor emblema del cine, la televisión y el teatro argentinos

Resumen para apurados
- El actor Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años en Buenos Aires, tras permanecer internado por un accidente doméstico sufrido el 11 de abril en su domicilio.
- El deceso se produjo por un hematoma cerebral derivado de una caída. Con una trayectoria iniciada en 1962, el artista alternaba su labor actoral con una activa militancia en la UCR.
- Su partida marca el fin de una generación dorada del espectáculo nacional. Deja proyectos inconclusos en Disney+ y un legado imborrable como referente cultural y político del país.
Luis Brandoni murió esta madrugada a los 86 años tras varios días de internación, luego de sufrir una caída en su casa el 11 de abril. El actor emblema del cine, televisión y teatro argentinos ya había sido internado a finales de noviembre de 2025 por problemas de presión. La confirmación de su fallecimiento fue publicada por su amigo Carlos Rottemberg, productor teatral.
"Se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, escribió la cuenta de Multiteatro en X, propiedad de Rottemberg, este lunes a primera hora.
A pesar de que en un principio, tras su caída, se hablaba sobre un supuesto accidente cerebrovascular, Rottemberg explicó la semana pasada que Brandoni en realidad permanecía internado porque debían monitorear un hematoma cerebral producto del golpe, "hasta su absorción", aclaró. Finalmente, su cuerpo no pudo más.
"El Beto" murió un día después de cumplir los 86 años. En diálogo con Teleshow, Rottemberg adelantó que se lo velará en la Legislatura porteña desde el mediodía de este lunes "y el martes a la mañana en el Panteón de Actores".
Actividad reciente
Aún activo, Brandoni protagonizaba recientemente la obra teatral "¿Quién es quién?", junto a Soledad Silveyra, y estaba preparando la segunda temporada de "Nada", serie de Disney+.
Nacido en Dock Sud, el actor debutó en teatro en 1962 y en televisión en 1963 . Para 1970, ya había ganado su primer Martín Fierro como Mejor Actor Dramático. Perteneció al elenco de la Comedia Nacional Argentina dirigida por Luisa Vehil.
Entre sus éxitos cosechados en la televisión aparecen "El retrato de Dorian Gray", "Mi cuñado", "Durmiendo con mi jefe", "El hombre de tu vida", "Graduados", "Señores papis", "Un gallo para Esculapio" y, más recientemente, "El encargado".
El exitoso artista participó, además, de las películas "La gran ruta", "La Patagonia rebelde", "La tregua", "Esperando la carroza", "Seré cualquier cosa, pero te quiero", "Convivencia", "Cien veces no debo", "La furia", "Esa maldita costilla", "Mi obra maestra", "4x4", "El cuento de las comadrejas", "La odisea de los giles" y, el año pasado, "Parque Lezama".
Exiliado
Estuvo exiliado a principios de la década del 70 tras ser amenazado por la Triple A, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, candidato a vicegobernador en la fórmula de 2007 junto a Ricardo Alfonsín y en 2023 fue electo parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio. En 2015 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires.
Aunque no estuvo libre de controversias -incluyendo haber calificado a la complicidad civil de la última dictadura de "verso"- Brandoni se destacó siempre como uno de los actores argentinos más queridos, respetados y talentosos de su generación. Deja un vacío en la cultura popular argentina y en su familia, integrada por sus dos hijas, su pareja, Saula Benavente, y su expareja, Marta Bianchi.