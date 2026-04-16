Soledad Silveyra también sufre problemas de salud: cómo se recupera la compañera de teatro de Luis Brandoni
La situación se da en un contexto particular, ya que su compañero de elenco, Luis Brandoni, también atraviesa problemas de salud y permanece internado, lo que suma inquietud en el ambiente teatral.
Resumen para apurados
- Soledad Silveyra suspendió sus funciones de 'Quién es quién' en la calle Corrientes por una dolencia, en una semana marcada por la internación de su compañero Luis Brandoni.
- El productor Carlos Rottemberg confirmó que la actriz se recupera en su casa tras una orden médica preventiva. Brandoni permanece en observación luego de sufrir un pico de presión.
- El regreso de la exitosa comedia está sujeto a la evolución de ambos protagonistas. La situación genera incertidumbre en la cartelera porteña por la jerarquía de su elenco.
La salud de Soledad Silveyra generó preocupación luego de que se confirmara la suspensión de las funciones de Quién es quién, la comedia que protagoniza junto a Luis Brandoni en la avenida Corrientes.
La decisión se tomó a raíz de una dolencia que obligó a la actriz a frenar su actividad profesional de manera preventiva, en medio del éxito teatral que venía cosechando la obra.
En este contexto, el productor Carlos Rottemberg llevó tranquilidad sobre el estado de la artista. “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, explicó en diálogo con TeleShow.
El empresario aclaró además que no se trata de un cuadro grave: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”.
Aunque no trascendieron detalles sobre la dolencia puntual, desde su entorno remarcaron que la medida fue preventiva y que la evolución es favorable. Respecto a su regreso, Rottemberg anticipó que podría volver a escena en los próximos días, sujeto a la evaluación médica.
Preocupación por Brandoni: también está internado
La situación se da en un contexto particular, ya que su compañero de elenco, Luis Brandoni, también atraviesa problemas de salud y permanece internado, lo que suma inquietud en el ambiente teatral.
El actor, de 85 años, había sido hospitalizado recientemente tras sufrir un pico de presión arterial que obligó a suspender funciones. Según detalló la producción en su momento, el intérprete fue estabilizado y quedó en observación médica para su monitoreo.
“Brandoni se encuentra estabilizado. Pasó la noche en el sanatorio para su monitoreo y se estima que en unas horas ya podrá regresar a su casa para continuar con la recuperación necesaria”, habían informado.
En esa misma línea, Rottemberg explicó: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones. A partir de eso se vienen realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído”.
No es la primera vez que la obra enfrenta complicaciones de salud entre sus protagonistas. Durante el verano, el espectáculo ya había tenido que modificar su temporada en Mar del Plata por recomendación médica para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control.
Mientras tanto, crece la expectativa entre el público por la recuperación de ambos actores, con la esperanza de volver a verlos juntos en escena en una de las propuestas más convocantes del teatro porteño.
La vida personal de Silveyra: su presente sentimental
En paralelo, a comienzos de este año se conoció que Soledad Silveyra puso fin a su última relación amorosa, según reveló Susana Roccasalvo en el programa Implacables.
La propia actriz habló del tema con sinceridad y definió su presente sentimental: “El amor está en una pausa”, expresó.
Lejos de cualquier conflicto, Silveyra se refirió con cariño a su expareja: “Es el hombre más bueno que he conocido. No estamos juntos, lo quiero porque es una persona extraordinaria”, aseguró.
Además, dejó abierta la puerta a una futura amistad: “Espero que podamos ser amigos, seguro que sí”.
Sobre los motivos de la separación, fue clara: “No pasa por la distancia, pasa por la vida tan diferentes que tenemos”, explicó, y detalló las diferencias de rutinas como uno de los factores clave que llevaron al final del vínculo.