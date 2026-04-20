De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

Resumen para apurados
- El reconocido actor Luis Brandoni murió este lunes a los 86 años en el sanatorio Güemes tras sufrir un hematoma subdural derivado de una caída accidental en su domicilio.
- Internado desde el 11 de abril, su salud se agravó recientemente pese a las expectativas de mejoría. El productor Carlos Rottemberg confirmó el deceso tras días de complicaciones.
- Su partida despide a un referente máximo de la escena nacional, con un legado en cine y teatro que incluye obras como La tregua. La cultura argentina pierde a un actor irreemplazable.
El actor Luis Brandoni falleció este lunes a los 86 años, luego de permanecer internado desde el 11 de abril en el sanatorio Güemes tras sufrir una caída en su domicilio.
La causa del deceso fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa, que derivó en un aumento de la presión intracraneal y complicó su evolución.
El productor teatral Carlos Rottemberg, amigo y socio de Brandoni, fue quien anunció la noticia a través de un comunicado de la empresa Multiteatro. "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", expresó la compañía en un escueto pero sentido mensaje.
Rottemberg detalló más tarde, en diálogo con TN, que el estado de salud del actor comenzó a agravarse a mitad de semana: "Ya el miércoles la cosa se fue complicando y podría decir aquí, junto con la familia, que esto hace 48 horas era lamentablemente previsible".
"Estuvo puesta toda una expectativa en su mejoría, pero el escenario cambió", agregó.
El sábado, el actor había cumplido 86 años internado. Había recibido el cariño de sus colegas más cercanos, que esperaban una milagrosa recuperación.
Una trayectoria inolvidable
Nacido en Buenos Aires en 1939, Brandoni construyó una carrera extensa y respetada en los escenarios locales. Fue parte delencas emblemáticas del Teatro General San Martín y trabajó con grandes directores como Oscar Barney Finn, Jaime Kogan y Kive Staif.
En cine, participó en películas memorables como La tregua, El acompañamiento y Tiempo de revancha. En televisión, integró el reparto de Mi cuñado y protagonizó junto a Soledad Silveyra la obra ¿Quién es quién?, función que debió suspenderse debido a su internación.
El actor se encontraba activo hasta el momento del accidente, con una vitalidad escénica que mantenía intacta a sus 86 años. Su partida deja un vacío profundo en la cultura argentina y despide a uno de los referentes más queridos y respetados de su generación.