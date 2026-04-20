De qué murió y cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

El productor teatral Carlos Rottemberg, amigo y socio de Brandoni, fue quien anunció la noticia a través de un comunicado de la empresa Multiteatro. "Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", expresó la compañía en un escueto pero sentido mensaje.