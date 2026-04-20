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Más allá de "Esperando la carroza", cinco series y películas para recordar a Luis Brandoni

Brandoni llegó a protagonizar más de 60 películas y 25 series y telenovelas.

Más allá de Esperando la carroza, cinco series y películas para recordar a Luis Brandoni Foto: Nada - Disney+
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El actor Luis Brandoni falleció el domingo a los 86 años tras estar internado por un golpe en la cabeza, dejando un legado de 60 filmes y 25 series en la cultura de Argentina.
  • Sufrió un accidente previo a su cumpleaños. Se encontraba activo, protagonizando la obra '¿Quién es quién?' y en plena preparación de la segunda temporada de la serie 'Nada'.
  • Su deceso marca el fin de una era para el espectáculo nacional. Su filmografía, clave para la identidad argentina, seguirá influyendo a nuevas generaciones de artistas y directores.
Resumen generado con IA

Después de nueve días internado por un golpe que recibió en la cabeza, Luis Brandoni falleció este domingo por la noche. En las redes sociales, personalidades del cine, el teatro y la cultura lo despidieron como el último grande de la actuación. En su hoja de vida, Brandoni contaba con más de 60 películas filmadas, participación en al menos 25 series de televisión y decenas de producciones teatrales.

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A sus 86 años recién cumplidos –el 18 de abril, mientras se encontraba internado–, el artista continuaba trabajando y no tenía planes de dejarlo pronto. El Teatro Multitabaris, de hecho, albergaba las presentaciones de “¿Quién es quién?”, la obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. También estaba en preparación la segunda temporada de “Nada”, la serie que hizo para Disney+.

Entre los clásicos de los que participó, se recuerdan “Esperando la carroza” –dirigida por Alejandro Doria y protagonizada por Antonio Gasalla, “China” Zorrilla, Brandoni y Betiana Blum–; y sus últimas series, “Nada” y “El encargado”, protagonizada por Guillermo Francella.

  • Cien veces no debo (1990)
  • El hombre de tu vida (2011-2012)
  • Un gallo para Esculapio (2017)
  • Nada (2023)
  • Parque Lezama (2026)

Temas Luis Brandoni Antonio GasallaGuillermo FrancellaSoledad SilveyraRobert de Niro
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