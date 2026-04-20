Más allá de "Esperando la carroza", cinco series y películas para recordar a Luis Brandoni

Después de nueve días internado por un golpe que recibió en la cabeza, Luis Brandoni falleció este domingo por la noche. En las redes sociales, personalidades del cine, el teatro y la cultura lo despidieron como el último grande de la actuación. En su hoja de vida, Brandoni contaba con más de 60 películas filmadas, participación en al menos 25 series de televisión y decenas de producciones teatrales.