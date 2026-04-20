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Luis Brandoni había cumplido 86 años el sábado con el afecto de colegas y amigos

El actor atraviesa un delicado cuadro de salud y fue acompañado a la distancia por figuras del ambiente artístico, que le dedicaron mensajes cargados de cariño y reconocimiento.

Luis Brandoni había cumplido 86 años el sábado con el afecto de colegas y amigos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Brandoni cumplió 86 años este viernes internado en una clínica por un delicado cuadro de salud, recibiendo el afecto de sus colegas ante la preocupación por su estado médico.
  • La familia confirmó que el actor atraviesa una situación compleja. Figuras como Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra compartieron mensajes destacando décadas de trabajo compartido.
  • La salud de Brandoni mantiene en vilo al ambiente artístico argentino. Su recuperación es prioritaria dada su relevancia como referente central de la cultura y el espectáculo.
Resumen generado con IA

El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni llegó en un contexto sensible. El actor, que murió en la madrugada de este lunes, permanecía internado mientras con un cuadro de salud delicado que mantiene, pero la fecha no pasó inadvertida y estuvo marcada por múltiples muestras de afecto de colegas y amigos.

Uno de los saludos más destacados fue el de Carlos Rottemberg, quien eligió la red social X para expresarle su cariño con un mensaje atravesado por décadas de trabajo compartido. “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere”, escribió.

También se sumó Soledad Silveyra con palabras íntimas que reflejan el vínculo construido a lo largo del tiempo. “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”, expresó.

Las manifestaciones de apoyo se dieron en un momento delicado. En las últimas horas, la familia del actor habló públicamente sobre su estado de salud y confirmó que pasaba por un cuadro complejo, lo que había generado preocupación tanto en el ambiente artístico como entre sus seguidores.

Con una trayectoria que abarca décadas en el cine, el teatro y la televisión, Brandoni construyó un lugar central en la cultura argentina. 

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