Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: el parte médico del actor tras su internación

Resumen para apurados
- Luis Brandoni permanece internado en Buenos Aires tras sufrir un accidente doméstico el sábado pasado que le causó un hematoma subdural, según informó su familia este viernes.
- El actor cayó en su hogar y el productor Carlos Rottemberg descartó un ACV. La obra 'Quién es quién' ya estaba en pausa por problemas de salud previos de su colega Soledad Silveyra.
- La producción suspendió la temporada teatral por tiempo indefinido para priorizar la salud del artista. Su evolución marcará el futuro de la actividad escénica en el Multitabaris.
Tras días de incertidumbre y luego de la suspensión de la temporada teatral de “Quién es quién”, la familia de Luis Brandoni dio a conocer este viernes detalles sobre su estado de salud. El artista permanece internado luego de sufrir un accidente doméstico en su casa, lo que obligó a interrumpir su actividad en los escenarios.
En un comunicado, sus allegados precisaron: “El Sr. Luis Brandoni sufrió el sábado pasado un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural. Actualmente se encuentra internado, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución. Se continuará informando oportunamente sobre su estado de salud”.
Según trascendió, el actor está acompañado por sus hijas, Micaela y Florencia, y por su pareja, Paula Benavente. En ese entorno cercano, atraviesa el proceso de recuperación tras un episodio que alteró de manera inesperada la exitosa temporada teatral porteña de “Quién es quién”, comedia que protagonizaba junto a Soledad Silveyra.
Hasta ese momento, la obra se desarrollaba con funciones a sala llena y ovaciones del público. Sin embargo, la seguidilla de inconvenientes de salud comenzó con la propia Silveyra, lo que obligó a suspender las presentaciones. Poco después, la atención se centró en Brandoni, cuya internación fue dada a conocer por Ángel de Brito.
En medio de versiones cruzadas, el productor Carlos Rottemberg salió a aclarar la situación. “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, explicó. Además, desmintió las versiones que hablaban de un ACV: “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”.
El empresario también recordó que las funciones ya estaban suspendidas desde el viernes anterior por una dolencia de Silveyra. “Por eso desde el viernes está detenida la temporada”, señaló, y agregó que la actriz evoluciona favorablemente: “Recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. No brindó mayores detalles sobre su afección, aunque remarcó que se trató de una medida preventiva.
Finalmente, la producción decidió suspender la temporada teatral. En un mensaje difundido en redes sociales, se informó: “Para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni, la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de ‘Quién es quién’ hasta nuevo aviso”.
No es la primera dificultad que atraviesa la obra. Durante el verano, el espectáculo debió cancelar su temporada en Mar del Plata por recomendación médica, para que Brandoni permaneciera en Buenos Aires bajo control profesional. En ese contexto, la obra “El secreto”, protagonizada por Ana María Picchio y Gerardo Romano, ocupó su lugar en la cartelera de la costa hasta Semana Santa, mientras “Quién es quién” continuaba sus funciones en el Multitabaris.
Por estas horas, la evolución del actor es seguida de cerca por su entorno y por el ambiente artístico, que permanece atento a las novedades sobre su recuperación.