Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: el parte médico del actor tras su internación

En medio de versiones cruzadas, el productor Carlos Rottemberg salió a aclarar la situación. “Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, explicó. Además, desmintió las versiones que hablaban de un ACV: “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”.