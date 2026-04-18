Luis Brandoni cumplió 86 años internado y recibió el afecto de colegas y amigos

Uno de los saludos más destacados fue el de Carlos Rottemberg, quien eligió la red social X para expresarle su cariño con un mensaje atravesado por décadas de trabajo compartido. “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere”, escribió.