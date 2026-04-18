Secciones
EspectáculosFamosos

Luis Brandoni cumplió 86 años internado y recibió el afecto de colegas y amigos

El actor atraviesa un delicado cuadro de salud y fue acompañado a la distancia por figuras del ambiente artístico, que le dedicaron mensajes cargados de cariño y reconocimiento.

Luis Brandoni cumplió 86 años internado y recibió el afecto de colegas y amigos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Brandoni cumplió 86 años este viernes internado en una clínica por un delicado cuadro de salud, recibiendo el afecto de sus colegas ante la preocupación por su estado médico.
  • La familia confirmó que el actor atraviesa una situación compleja. Figuras como Carlos Rottemberg y Soledad Silveyra compartieron mensajes destacando décadas de trabajo compartido.
  • La salud de Brandoni mantiene en vilo al ambiente artístico argentino. Su recuperación es prioritaria dada su relevancia como referente central de la cultura y el espectáculo.
Resumen generado con IA

El cumpleaños número 86 de Luis Brandoni llegó en un contexto sensible. El actor permanece internado mientras atraviesa un cuadro de salud delicado que mantiene en vilo a su entorno cercano. Aun así, la fecha no pasó inadvertida y estuvo marcada por múltiples muestras de afecto de colegas y amigos.

Uno de los saludos más destacados fue el de Carlos Rottemberg, quien eligió la red social X para expresarle su cariño con un mensaje atravesado por décadas de trabajo compartido. “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere”, escribió.

También se sumó Soledad Silveyra con palabras íntimas que reflejan el vínculo construido a lo largo del tiempo. “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”, expresó.

Las manifestaciones de apoyo se dan en un momento delicado. En las últimas horas, la familia del actor habló públicamente sobre su estado de salud y confirmó que atraviesa un cuadro complejo, lo que generó preocupación tanto en el ambiente artístico como entre sus seguidores.

Con una trayectoria que abarca décadas en el cine, el teatro y la televisión, Luis Brandoni construyó un lugar central en la cultura argentina. Mientras atraviesa esta instancia, el acompañamiento de sus colegas y el cariño del público aparecen como un sostén simbólico en su proceso de recuperación.

Temas Luis Brandoni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Luis Brandoni fue internado de urgencia tras un accidente doméstico

Luis Brandoni fue internado de urgencia tras un accidente doméstico

Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: qué dicen los pronósticos de los médicos

Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: qué dicen los pronósticos de los médicos

Soledad Silveyra también sufre problemas de salud: cómo se recupera la compañera de teatro de Luis Brandoni

Soledad Silveyra también sufre problemas de salud: cómo se recupera la compañera de teatro de Luis Brandoni

Soledad Silveyra debió suspender sus funciones de teatro por problemas de salud

Soledad Silveyra debió suspender sus funciones de teatro por problemas de salud

Lo más popular
Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000
1

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo
2

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público
3

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas
4

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
5

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943
6

Recuerdos fotográficos: cómo eran las travesías a los valles antes de 1943

Más Noticias
Cómo está hoy el hijo de Grecia Colmenares: la polémica historia que marcó su relación con la actriz

Cómo está hoy el hijo de Grecia Colmenares: la polémica historia que marcó su relación con la actriz

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

Con iluminación y caminería: así será el proyecto para convertir Campo Norte en parque público

La megaestrella internacional que llega a La Peña de Morfi este domingo

La megaestrella internacional que llega a "La Peña de Morfi" este domingo

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Un cartucho en el aula: crece la preocupación en una semana marcada por las amenazas

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Manuel Adorni vende su departamento de La Plata: lo declaró a U$S800 y pide U$S95.000

Miranda! y Soledad Pastorutti revolucionan el folclore con una nueva versión de Vienes y te vas

Miranda! y Soledad Pastorutti revolucionan el folclore con una nueva versión de "Vienes y te vas"

Demencia: el síntoma temprano que puede aparecer en la ducha, según neurólogos

Demencia: el síntoma temprano que puede aparecer en la ducha, según neurólogos

Comentarios