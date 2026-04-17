¿Hubo "emoción violenta" en el crimen del contry?: las contradicciones de los peritos sobre la mente del asesino

¿Qué dicen las otros psiquiatras?

La doctora Gabriela Moyano, perito oficial del CIF, fue categórica al descartar cualquier rasgo de descontrol involuntario en la conducta de Figueroa. Según su testimonio, el acusado presenta una "estructura neurótica con marcados rasgos obsesivos y narcisistas", lo que se traduce en una necesidad patológica de dominio absoluto sobre su entorno. Para Moyano, no existió un "estallido", sino una acción ejecutada con "plena conciencia" y comprensión de la criminalidad, subrayando que el imputado posee la capacidad de distinguir perfectamente entre lo lícito y lo reprochable. Esta visión se apoya en la "anestesia emocional" detectada en Figueroa, quien mantuvo un relato gélido y monocorde, desprovisto de cualquier afecto o remordimiento por el crimen de su esposa.