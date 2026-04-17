Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Resumen para apurados
- El SMN informó que un frente frío mantendrá la inestabilidad este fin de semana en Argentina tras la ciclogénesis, afectando al AMBA y el interior con nuevas lluvias y humedad.
- El fenómeno previo dejó acumulados de hasta 200mm en el litoral y suelos saturados en Buenos Aires. Actualmente, el sistema se desplaza al Atlántico mientras ingresa aire frío.
- Se anticipan tormentas aisladas en el centro del país y nevadas en la Patagonia cordillerana. El impacto en zonas agrícolas y rurales seguirá bajo vigilancia meteorológica activa.
La ciclogénesis que afectó a gran parte de la Argentina en los últimos días comienza a perder intensidad y se desplaza hacia el océano Atlántico. Sin embargo, su impacto todavía se hace sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde dejó lluvias abundantes, suelos saturados y complicaciones en la vida cotidiana.
En varias zonas, los acumulados superaron los 100 milímetros, lo que provocó anegamientos y dificultades para circular, especialmente en caminos rurales. A esto se sumó una elevada humedad que seguirá presente en los próximos días, generando un ambiente inestable y con sensación térmica elevada pese al avance de la semana.
Qué se espera para el AMBA durante el fin de semana
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este viernes se mantendrá mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires, con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 25°. Si bien no se prevén lluvias, el cielo cubierto será una constante, aunque en algunos sectores del conurbano podría haber momentos de sol.
El alivio tras varios días de precipitaciones será parcial. El ambiente templado a cálido continuará dominando la región, pero hacia el domingo podrían volver las lluvias, con probabilidades que irán del 10% al 40% a lo largo de la jornada. Las marcas térmicas se mantendrán estables, con máximas cercanas a los 24°.
Cómo afecta al resto del país
El fenómeno también dejó su huella en distintas regiones del país, con lluvias intensas en provincias como Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, donde los acumulados superaron los 200 milímetros. Estas condiciones afectaron especialmente a sectores productivos y rurales, complicando tanto las tareas agrícolas como el tránsito.
En la Patagonia, en tanto, se espera un cambio de escenario con el ingreso de un frente frío desde el Pacífico. Este sistema podría generar precipitaciones intermitentes y nevadas en zonas cordilleranas, además del desarrollo de un nuevo sistema de inestabilidad sobre la costa de Chubut y Santa Cruz.
Por otro lado, en regiones del centro y norte del país persistirá el ambiente cálido y húmedo, con condiciones mayormente estables. No obstante, hacia el cierre de la semana podrían registrarse tormentas aisladas —algunas de intensidad— en provincias como La Pampa, Mendoza, San Luis y Córdoba, en un contexto de inestabilidad que aún no termina de disiparse.