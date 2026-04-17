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Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

El fiscal Fernández acusará de varios delitos a las tres mujeres acusadas del ataque

LAS SECUELAS. María Teresa Aranda sufrió quemaduras en el rostro. LAS SECUELAS. María Teresa Aranda sufrió quemaduras en el rostro.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fiscal Fernández imputará a tres mujeres por la agresión a María Teresa Aranda en el club Universitario de Tucumán, tras reconstruir la secuencia del ataque ocurrido recientemente.
  • La víctima sufrió quemaduras en el rostro durante un partido de hockey. La fiscalía avanzó en la investigación tras el pedido de detención de las involucradas en el violento episodio.
  • El caso pone el foco en la inseguridad y violencia en ámbitos deportivos. Se espera que la imputación formal siente un precedente judicial contra la agresión en clubes sociales.
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