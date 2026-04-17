Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

LAS SECUELAS. María Teresa Aranda sufrió quemaduras en el rostro.
Resumen para apurados
- El fiscal Fernández imputará a tres mujeres por la agresión a María Teresa Aranda en el club Universitario de Tucumán, tras reconstruir la secuencia del ataque ocurrido recientemente.
- La víctima sufrió quemaduras en el rostro durante un partido de hockey. La fiscalía avanzó en la investigación tras el pedido de detención de las involucradas en el violento episodio.
- El caso pone el foco en la inseguridad y violencia en ámbitos deportivos. Se espera que la imputación formal siente un precedente judicial contra la agresión en clubes sociales.
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