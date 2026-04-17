Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Según fuentes oficiales, el personal policial aplicó los protocolos de seguridad vigentes para este tipo de situaciones. La presencia de los efectivos permitió acompañar el accionar de las autoridades escolares. En paralelo, la situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal Criminal 2 del Centro Judicial Capital. Desde ese ámbito se dispusieron medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales a autoridades escolares y personal docente. Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Criminalística, que trabajó en el análisis del lugar donde se encontró la inscripción.