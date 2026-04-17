Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Andrea Andrade es directora de la Escuela de Comercio Dr. Miguel Lillo y ayer tomó intervención directa ante una amenaza de tiroteo, situación que se replica en distintas instituciones escolares de la provincia. Tras recibir el aviso de una docente sobre un mensaje escrito en un aula, decidió actuar dentro del marco institucional y recurrió a una medida concreta para dar con el responsable. En el mismo espacio donde se había detectado la inscripción, dio lectura al decreto vigente firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo para que los alumnos tomaran dimensión de la gravedad del hecho.
El episodio ocurrió ayer en el establecimiento ubicado en calle Brasil al 1.700, en Yerba Buena. Según lo informado, la situación se detectó alrededor de las 12, durante una clase de inglés a cargo de la docente Nerina Leonela Mirabal. Fue ella quien advirtió la presencia de un mensaje en una de las paredes de un aula de tercer año que hacía referencia a un presunto tiroteo.
La docente informó de inmediato a la dirección y la directora se presentó en el aula para encuadrar lo ocurrido. En ese contexto, decidió dirigirse a los estudiantes con una acción que buscó generar conciencia sobre el alcance de ese tipo de mensajes dentro de una institución educativa.
Frente a los alumnos, Andrade leyó el decreto firmado por el gobernador que establece medidas y criterios de actuación ante situaciones de riesgo. La decisión apuntó a que los estudiantes comprendieran la dimensión institucional y social de una inscripción de esas características.
La lectura del decreto se convirtió en un punto central para ordenar la situación y avanzar en la identificación de lo ocurrido. Según lo informado, la intervención de la directora dentro del aula permitió abrir un espacio en el que se buscó claridad sobre el origen del mensaje.
En ese marco, un alumno de 13 años manifestó de manera voluntaria que era el autor del mensaje y que la inscripción se trataba de una broma de mal gusto. El menor sostuvo que no existía intención de concretar la amenaza.
Carácter preventivo
Posteriormente, la madre del estudiante se presentó en el establecimiento acompañada por su representante legal, en el marco de las actuaciones que se desarrollaban a partir del hecho. Tras la alerta, efectivos de la Unidad Regional Norte, a través de la Comisaría de Yerba Buena, se hicieron presentes en la institución. También participaron agentes de la Patrulla Motorizada y otras unidades operativas. La intervención tuvo carácter preventivo y se desarrolló con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa.
Según fuentes oficiales, el personal policial aplicó los protocolos de seguridad vigentes para este tipo de situaciones. La presencia de los efectivos permitió acompañar el accionar de las autoridades escolares. En paralelo, la situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal Criminal 2 del Centro Judicial Capital. Desde ese ámbito se dispusieron medidas investigativas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas se incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales a autoridades escolares y personal docente. Asimismo, se dio intervención a la Dirección de Criminalística, que trabajó en el análisis del lugar donde se encontró la inscripción.
Tras el episodio, el alumno se retiró del establecimiento junto a su madre, luego de haber reconocido que había escrito el mensaje.