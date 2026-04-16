"Él la zamarreó y la empujó": el revelador relato de la empleada doméstica que trabajaba en la casa de José Figueroa y Mercedes Kvedaras
En una audiencia clave, las empleadas de José Figueroa y Mercedes Kvedaras expusieron ante el tribunal la violencia que se ocultaba tras la aparente normalidad del hogar. Sus declaraciones incluyeron reproches directos que incomodaron al acusado.
FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- En Salta, empleadas domésticas declararon ante el tribunal sobre la violencia de José Figueroa hacia Mercedes Kvedaras, confirmando agresiones físicas previas al femicidio.
- El testimonio desarmó la imagen de normalidad del hogar. Las testigos detallaron zamarreos y empujones, exponiendo un ciclo de maltrato oculto tras una fachada de familia perfecta.
- Estas declaraciones son determinantes para la condena por femicidio al probar antecedentes de violencia de género. El caso genera un fuerte impacto social y mediático en Salta.
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