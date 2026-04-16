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"Él la zamarreó y la empujó": el revelador relato de la empleada doméstica que trabajaba en la casa de José Figueroa y Mercedes Kvedaras

En una audiencia clave, las empleadas de José Figueroa y Mercedes Kvedaras expusieron ante el tribunal la violencia que se ocultaba tras la aparente normalidad del hogar. Sus declaraciones incluyeron reproches directos que incomodaron al acusado.

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Por Santiago Mendieta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Salta, empleadas domésticas declararon ante el tribunal sobre la violencia de José Figueroa hacia Mercedes Kvedaras, confirmando agresiones físicas previas al femicidio.
  • El testimonio desarmó la imagen de normalidad del hogar. Las testigos detallaron zamarreos y empujones, exponiendo un ciclo de maltrato oculto tras una fachada de familia perfecta.
  • Estas declaraciones son determinantes para la condena por femicidio al probar antecedentes de violencia de género. El caso genera un fuerte impacto social y mediático en Salta.
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