Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento que afectarán este viernes 17 de abril a la región de Cuyo. Las condiciones más adversas se concentrarán en sectores de Mendoza y San Juan, donde se prevén lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y posible caída de granizo.