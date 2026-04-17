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Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible granizo marcarán una jornada inestable, con un tramo del día donde las condiciones podrían volverse más severas.

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos La Voz
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alerta amarilla por tormentas y vientos este viernes 17 en Mendoza y San Juan. El fenómeno será más intenso entre las 12 y 15 horas por un frente de inestabilidad.
  • Se prevén lluvias de hasta 70 mm, actividad eléctrica y ráfagas de 60 km/h. El temporal afectará el este mendocino y el centro sanjuanino, con riesgo de anegamientos y granizo.
  • La situación exige precaución en la vía pública y asegurar objetos sueltos. Se espera que las condiciones mejoren tras el pico de intensidad, manteniendo temperaturas templadas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y ráfagas de viento que afectarán este viernes 17 de abril a la región de Cuyo. Las condiciones más adversas se concentrarán en sectores de Mendoza y San Juan, donde se prevén lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En el este mendocino, el organismo anticipa precipitaciones persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera localizada. Este escenario podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas.

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Para el área central de San Juan, en tanto, se esperan tormentas de distinta intensidad, algunas con características fuertes. Estas podrán presentarse con lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas, descargas eléctricas y granizo ocasional. Los acumulados previstos oscilan entre 30 y 50 milímetros.

A qué hora llegan las tormentas más fuertes

Según el pronóstico oficial, el período más crítico del día se extenderá desde el mediodía hasta aproximadamente las 15 horas, momento en el que podrían registrarse los fenómenos más intensos en ambas provincias.

Además de las precipitaciones, el SMN advierte por ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora, lo que aumenta el riesgo de caída de ramas, voladura de objetos y complicaciones en la circulación.

En cuanto a la temperatura, se prevé una jornada templada, con mínimas cercanas a los 16 grados y máximas que podrían alcanzar los 23°C.

Ante este tipo de alertas, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse, no sacar la basura para evitar obstrucciones y mantenerse alejado de zonas inundables. También se sugiere cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua en las viviendas.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
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