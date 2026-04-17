Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán reactivó ayer por unanimidad la Comisión de Emergencia Hídrica para diseñar planes contra inundaciones y gestionar financiamiento internacional de obras.
- Financiada por la Cámara, la medida reanuda estudios de cuencas. La oposición acompañó el voto pero cuestionó al Ejecutivo por la desidia y falta de infraestructura en años previos.
- El plan busca minimizar daños ante la crisis climática global. El desafío será concretar la ejecución de obras y obtener crédito externo ante el freno de la inversión nacional.
La Legislatura sancionó ayer por unanimidad el proyecto para la reactivación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), para continuar con el diseño de un Plan Integral de Prevención de Inundaciones. Por decisión del vicegobernador Miguel Acevedo y con financiación de la Cámara, se avanzará con los estudios necesarios en las cuencas para poder formalizar proyectos de infraestructura y buscar financiamiento internacional. Y a pesar de que la oposición acompañó y destacó la reanudación de lo que se realizó entre 2017 y 2019, brotaron un sinfín de críticas contra el Poder Ejecutivo (PE) por no haber gestionado infraestructura con los primeros trabajos. A su vez, en líneas generales, se coincidió en que existe una crisis climática que se agravará con el correr de los años.
Lo vinculado a las inundaciones fue el único tema que se debatió en el recinto. Antes se aprobaron 10 pliegos de defensores oficiales y luego se devolvieron a comisiones otros proyectos. Fueron más de 20 oradores sobre un dictamen que llegó unificado, luego de combinar iniciativas de Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), José Cano (Radicalismo Federal), Tulio Caponio (Justicialista) y Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana).
Manejo ordenado
“Queremos manejar las aguas de toda la provincia con un criterio ordenado y no que los pueblos tucumanos sufran las inundaciones y desgracias”, mencionó el peronista, presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte. Más adelante agregó que la Provincia no puede afrontar ningún proyecto de estas características y advirtió que pasaron presidentes de distintos colores políticos y que ninguno puso los fondos nacionales para avanzar.
Legisladores oficialistas como Roque Tobías Álvarez, Gerónimo Vargas Aignasse o Carlos Gómez pusieron énfasis en que hubo lluvias excepcionales en 2026, y que en apenas un cuatrimestre llovió el promedio anual. Defendieron trabajos que se hicieron en municipios y comunas, aunque reconocieron que pueden no ser suficientes. De todos modos, contrastaron con la decisión de Javier Milei de no hacer obra pública y de disminuir el giro de fondos a las provincias. Aprovecharon también para criticar la ayuda que envió la Nación para La Madrid, con mercadería incautada que -dijeron- no se ajustaba a las necesidades de los damnificados.
“Eso es mentira”
El presidente subrogante, Sergio Mansilla, hizo un extenso repaso del cuadro de situación. Mencionó que incide la crisis climática y que no solamente Tucumán quedó bajo el agua. A su vez, se sinceró con que no se anima a decir que no volverá a haber inundaciones aunque se realicen obras hídricas de grandes magnitudes. “No es Tucumán o Argentina. Miremos España, Japón, Estados Unidos o Brasil. En Estados Unidos prevén que va a haber tornados y tsunami. Tenemos que trabajar para prever que va a haber inundaciones y que los daños sean lo menor posible. No le mintamos a la gente que no nos vamos a inundar más, eso es mentira”, lanzó contra los discursos opositores.
De la vereda contraria llovieron acusaciones contra el PE. Fuerza Republicana afirmó que trabajará con la esperanza de que Tucumán no se convierta en Macondo, el pueblo de Cien Años de Soledad que sufrió una lluvia torrencial que duró cuatro años, once meses y dos días. Otros sectores libertarios desconfiaron de que la creación de una nueva comisión ayude a mejorar.
Parlamentarios opositores cuestionaron que se sigan haciendo estudios y que no se avance con la ejecución de proyectos a grandes escalas. Las tintas se cargaron contra la Casa de Gobierno por no hacer las gestiones necesarias ya que en el estudio previo se contemplaba la ejecución de obras inmediatas para mejorar la situación de La Madrid por U$S10 millones, según recordó Cano. “Era un poco menos que los colectivos que les compramos a los empresarios”, chicaneó. Manuel Courel machacó con que si no hubo fondos nacionales o internaciones fue por falta de gestión provincial. En ese sentido, opinó que es clave que el gobernador Osvaldo Jaldo se comprometa a ejecutar lo que recomiende el comité.
Agustín Romano Norri, José Macome y Silvia Elías de Pérez machacaron con que es necesario terminar con diagnósticos y parches. “Si no hay ejecución no hay una solución definitiva a la situación”, lanzó el radical. El yerbabuenense remarcó que la gente se cansó de los anuncios y de perderlo todo. La ex senadora pidió que se avance. “La Legislatura en su momento hizo lo que tenía que hacer, que rinda cuentas el PE”, disparó.
Alfredo Toscano reconoció que un Plan Hídrico demandará al menos dos décadas. Carolina Vargas Aignasse propuso la creación de un fondo hídrico permanente. Berarducci también apuntó contra el PE por no avanzar y señaló que no es algo tan extraordinario si los últimos cinco gobernadores tienen fotos en La Madrid. Claudio Viña remarcó que la emergencia hídrica se renovó 19 años. En tanto que Mario Leito recalcó que las inundaciones también ocurren en la Capital, distrito que tuvo 40 años de intendentes opositores.
Chicanas y frases que dejó la sesión
ACEVEDO DESTACÓ EL CONSENSO.- El vicegobernador Miguel Acevedo resaltó que, pese a las diferencias, hubo consenso para aprobar la creación del comité hídrico. “Lo que buscamos ahora es completar el diagnóstico y avanzar en las obras que se necesitan. Desde la Legislatura vamos a brindar las herramientas y el diagnóstico necesario para que el Poder Ejecutivo pueda gestionar el financiamiento y llevar adelante esas obras”, declaró.
CONTRA LA OPOSICIÓN.- Sin bien no dio nombres propios, el legislador Leito embistió contra dirigentes de la oposición que fueron a La Madrid a hacer política, según deslizó. “Nosotros sí estamos. Cuando aparecen este tipo de cosas ellos no aparecen. O aparecen con las cámaras, tres bolsitas y cuatro colchones para sacarse fotos”, disparó.
“NACIÓN MANDÓ REZAGOS ADUANEROS” .- El legislador Vargas Aignasse arremetió con fuerza contra la Nación. “Si hoy la Argentina se mantiene en democracia es gracias a los gobernadores. Ha desertado el gobierno nacional de su función, ha abandonado la obra pública”, dijo. Cuestionó que a la Provincia se le reclamen obras a pesar de la Nación las paralizó y disminuyó los montos de los desembolsos. A su vez, reprochó la ayuda que envió a La Madrid. “Han mandado mercadería que eran Rezagos aduaneros. Había antiparras. No nos han ayudado en nada que nada”, cargó.
SE APALEA A LA GENTE.- Viña arremetió contra el PE y puso énfasis y lo ocurrido en La Madrid. “Esta decisión es poner a la luz años de desidia, desinversión, de gente en las rutas. Gente a la que ahora se la apalea, en una actitud que contrasta tremendamente con la pleitesía con que trataban los policías a ‘Pichón’ Segura el día del cabezazo”, dijo.