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Amenazas de tiroteo: Jaldo ratificó que en Tucumán se aplicará “todo el peso de la ley”

El mandatario advirtió que no se tolerarán más episodios de intimidación en las escuelas; dijo que habrá sanciones severas para los responsables.

Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador Jaldo ratificó en Tucumán que aplicará con rigor el decreto contra amenazas de tiroteo en escuelas para frenar la ola de intimidaciones y delitos escolares.
  • Ante pintadas vandálicas y un reciente caso en Yerba Buena, la provincia dispuso 2.500 policías, sanciones a padres y posibles traslados de menores a institutos especializados.
  • Con esta postura de tolerancia cero, el Gobierno busca sentar un precedente legal para disuadir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la comunidad educativa provincial.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo reafirmó este viernes que el reciente decreto provincial para enfrentar las amenazas de tiroteos en escuelas “se va a cumplir a rajatabla”, en un contexto de creciente preocupación por pintadas intimidatorias detectadas en baños de establecimientos educativos públicos y privados.

La medida, formalizada a través del Decreto N.º 772/7 M.S., refuerza las acciones de prevención, control y sanción ante situaciones de violencia escolar, e incluso contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados, con posible traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. También establece la responsabilidad de padres y tutores, y advierte sanciones a instituciones que no garanticen el cuidado de los estudiantes.

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

En sus declaraciones de hoy, Jaldo sostuvo que el fenómeno “no es exclusivo de Tucumán” y que se trata de una problemática que también se registra a nivel nacional e internacional. Sin embargo, remarcó que su gestión debe “hacerse cargo” de la situación local. "Entendemos que tanto los padres como las autoridades de educación, tienen que colaborar en esta situación, y el Gobierno de Tucumán tiene que poner orden y límites. Todos somos importantes cuando se trata de nuestros niños y niñas", remarcó.

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

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El mandatario fue enfático al calificar que "lo que se está haciendo en las escuelas son amenazas de tiroteos y las amenazas son un delito, algo que nadie puede negar”. En ese sentido, advirtió que, más allá de los abordajes desde la salud mental o los gabinetes psicopedagógicos, el objetivo central es que estos episodios “no sigan sucediendo” en la provincia y para eso "vamos a obrar con mucha dureza y contundencia", sentenció.

EN CONFERENCIA. EN CONFERENCIA.

En esa linea, el Gobernador hizo referencia al caso reciente en Yerba Buena, donde un alumno de 13 años reconoció su responsabilidad en una amenaza. Y valoró: "Es muy importante que el chiquito haya reconocido y haya pedido disculpas, pero la pregunta es si hay muchos chiquitos de esos en Tucumán, con el perdón no es suficiente".

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

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"Tenemos que poner orden en nuestros establecimientos escolares y volver a la normalidad, porque hay padres y madres  que están muy preocupados, hay chicos y chicas que no tienen nada que ver con esta situación y entran con miedo a los establecimientos educacionales. Lo mismo que los docentes", aseguró en dialogo con la prensa.

Finalmente, el gobernador aseguró que "aquellos que cometan delito y se lo detecte, ya sean los docentes, la policía, la mamá o el papá, van a ser puestos a disposición de la justicia como hicimos ayer con el nene de Yerba Buena".

Qué pasó con el alumno de Yerba Buena que admitió haber escrito "mañana tiroteo" en la escuela

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Y concluyó: "Vamos a actuar con todo el peso de la ley, porque el daño que se está haciendo en los establecimientos educativos es muy grande. Nadie puede mirar para otro lado, aunque se trate de menores de edad".

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