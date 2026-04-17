Amenazas de tiroteo: Jaldo ratificó que en Tucumán se aplicará “todo el peso de la ley”

En sus declaraciones de hoy, Jaldo sostuvo que el fenómeno “no es exclusivo de Tucumán” y que se trata de una problemática que también se registra a nivel nacional e internacional. Sin embargo, remarcó que su gestión debe “hacerse cargo” de la situación local. "Entendemos que tanto los padres como las autoridades de educación, tienen que colaborar en esta situación, y el Gobierno de Tucumán tiene que poner orden y límites. Todos somos importantes cuando se trata de nuestros niños y niñas", remarcó.