“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Minutos más tarde, efectivos de la comisaría 9" y de la División de Homicidios, siguiendo las instrucciones de la comisario Susana Montero, entrevistaron a las personas que presenciaron el hecho, quienes señalaron a Kaber como el autor del disparo. También interrogaron a las amigas del imputado. Una de ellas declaró que al imputado se le habría escapado el tiro, pero dijo que no vio si había apuntado el arma contra Díaz. La segunda dijo que Kaber habría hecho un ademán de levantar la mano y que habría apuntado a la víctima.