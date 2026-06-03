“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

“Quiero pedirle perdón a la familia. Hace 48 horas estoy sin dormir, creo que después voy a poder preparar bien mi defensa. Solamente quería decir que todo esto fue sin querer, ‘Cachete’ era amigo mío”, dijo el policía Brahian Samir Kaber luego de que el Ministerio Público Fiscal lo acusara de asesinar de un disparo en el rostro a Rodrigo Nicolás Díaz (27 años), y ser sometido a cinco meses de prisión preventiva.
El violento episodio ocurrió la mañana del domingo 31 de mayo en Villa Angelina. Siguiendo la reconstrucción realizada por los investigadores de la Fiscalía de Homicidios I, la noche anterior Kaber había salido de fiesta junto a dos amigas en “La Bombilla”. Cuando salieron alrededor de las 10.30, los tres fueron a bordo de la motocicleta Honda Tornado del imputado a un after en la intersección de la calle Ayacucho y el pasaje Bazán de Laguna.
Al llegar se unieron a un grupo de personas que estaba escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas en la calle. Kaber quiso ir a un kiosco a comprar algo para tomar, pero sus amigas le reclamaron que no las dejara solas porque no conocían a los presentes. Ante este pedido, el policía le entregó a una de las mujeres su arma, sin el cargador, y fue hacia donde estaba un amigo para encargarle que fuera en su moto a comprar vino.
En ese momento, Díaz se acercó a conversar con las amigas de Kaber. Al notar que una de ellas tenía un arma de fuego, la víctima la habría pedido prestada para explicarles cómo debía guardarla.
Al regresar, Kaber vio la escena, le quitó el arma a Díaz y, según la teoría fiscal, “le colocó el cargador, la remontó y con intenciones de quitarle la vida efectuó un disparo letal en el rostro de la víctima”. El proyectil ingresó por la cara lateral derecha de la nariz, impactó en la primera vértebra cervical y salió por el lado izquierdo del cuello, debajo de la nuca. El joven cayó herido al suelo y Kaber huyó inmediatamente de la escena del crimen mientras les me decía a sus amigas que corrieran.
Minutos más tarde, efectivos de la comisaría 9" y de la División de Homicidios, siguiendo las instrucciones de la comisario Susana Montero, entrevistaron a las personas que presenciaron el hecho, quienes señalaron a Kaber como el autor del disparo. También interrogaron a las amigas del imputado. Una de ellas declaró que al imputado se le habría escapado el tiro, pero dijo que no vio si había apuntado el arma contra Díaz. La segunda dijo que Kaber habría hecho un ademán de levantar la mano y que habría apuntado a la víctima.
Medidas practicadas
Por orden del fiscal Pedro Gallo, la auxiliar Carolina Brito imputó a Kaber como presunto autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y solicitó que fuera sometido a cinco meses de prisión preventiva. Al exponer las evidencias mencionó los registros de las cámaras de seguridad de la zona que captaron el hecho.
Además, informó que en un allanamiento, la policía secuestró en el domicilio del acusado su motocicleta Honda Tornado, 55 cartuchos de distintos calibres, una vaina, la ropa lavada que habría usado al momento del crimen, una pistola de calibre nueve milímetros con su cargador y 12 cartuchos del mismo calibre. Los efectivos también requisaron una vivienda abandonada ubicada al frente de la casa de Kaber, luego de que un testigo avisara que lo había visto dejar allí una bolsa. En el inmueble hallaron una bolsa de plástico blanco que guardaba un revólver gris de calibre 32 largo y un envoltorio con marihuana.
Los defensores Patricio Char y Facundo Herrera no coincidieron con la calificación legal endilgada por el MPF, por considerar que su pupilo no realizó el disparo a propósito, sino que fue un accidente. “La Fiscalía sostiene que Kaber habría actuado con intención de quitarle la vida a Díaz. Sin embargo, estamos seguros de que no hay elementos objetivos que acrediten, ni siquiera provisoriamente, un dolo homicida”, dijo Char. También, se opusieron a la medida de coerción de mayor intensidad y propusieron que fuera sometido a arresto domiciliario.
Antes de resolver, el juez Federico Moeykens le consultó al padre de la víctima, Sergio Ramón Díaz, si tenía algo para decir. El hombre aprovechó el espacio y apuntó contra las palabras del imputado. “Sus disculpas no me devolverán a mi hijo. Él dice ser su amigo, pero yo nunca lo conocí. Si lo fuera, no lo hubiera dejado ahí tirado; no buscó la forma de ayudar”, manifestó.
Finalmente el magistrado resolvió hacer lugar a los planteos del MPF y dispuso la preventiva contra Kaber por cinco meses.
Otros Homicidios: imputaron a los presuntos autores de los crímenes ocurridos durante el fin de semana
El domingo el MPF formuló cargos en contra del cosechero Eliseo Ezequiel Amaya Cayata (29 años), acusado de asesinar a su compañero Richard Julián González (23) en un colectivo que trasladaba trabajadores rurales hacia la ciudad de Famaillá. Según la hipótesis de la Fiscalía de Homicidios I que dirige Pedro Gallo, el sábado 30 alrededor de las 8, mientras el colectivo circulaba por la autopista Tucumán-Famaillá, Amaya y el hermano de la víctima comenzaron a discutir, aparentemente por la venta de sándwiches de milanesas. González quiso defender a su hermano pero Amaya lo apuñaló con un cuchillo tipo carnicero, provocándole heridas mortales. Por el hecho el MPF lo acusó de homicidio simple y fue sometido a cuatro meses de preventiva.
El lunes, la Justicia procesó a Walter Adolfo Robledo (47), imputado por asesinar a su hermano, Germán David Robledo. De acuerdo a la acusación de la fiscalía de Pedro Gallo, el 30 de mayo a las 9.30 aproximadamente, los hermanos comenzaron a discutir en una vivienda ubicada sobre avenida Siria al 1.900, cuando Walter tomó un cuchillo, le asestó varias puñaladas, le perforó un pulmón y le lesionó el hígado. Posteriormente falleció por un shock hipovolémico. Por pedido de la auxiliar de fiscal Carolina Brito, el juez interviniente ordenó la preventiva por cuatro meses.