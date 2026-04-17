“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

Aparecen en paredes, en baños, en rincones de la escuela. Frases breves, anónimas, inquietantes. Las amenazas que se repiten en escuelas de Tucumán y varias provincias del país, mantienen las alarmas encendidas. Ayer a primera hora, una de las advertencias se produjo en la Escuela Técnica N°1 de Juan Bautista Alberdi, tras el hallazgo de una inscripción con contenido amenazante dentro del edificio. Ante la situación, la institución activó de inmediato los protocolos de actuación para resguardar a la comunidad educativa.