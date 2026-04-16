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Qué pasó con el alumno de Yerba Buena que admitió haber escrito "mañana tiroteo" en la escuela

Su abogado, Augusto Gabriel Salim, contó cuál fue la explicación del adolescente luego de que se activara el protocolo. Las medidas que tomará el Poder Ejecutivo.

Qué pasó con el alumno de Yerba Buena que admitió haber escrito mañana tiroteo en la escuela
Por Silvia De Las Cruces Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Un alumno de Yerba Buena, Tucumán, admitió haber escrito una amenaza de tiroteo en su colegio, provocando la activación de protocolos de seguridad y una intervención judicial.
  • Augusto Salim, abogado del adolescente, brindó explicaciones tras el hallazgo del mensaje. El incidente motivó un despliegue preventivo coordinado entre la escuela y la policía.
  • El Poder Ejecutivo analiza implementar medidas preventivas ante estas amenazas. El caso busca sentar un precedente para el manejo de crisis de seguridad en los colegios provinciales.
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