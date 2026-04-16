Qué pasó con el alumno de Yerba Buena que admitió haber escrito "mañana tiroteo" en la escuela

Resumen para apurados
- Un alumno de Yerba Buena, Tucumán, admitió haber escrito una amenaza de tiroteo en su colegio, provocando la activación de protocolos de seguridad y una intervención judicial.
- Augusto Salim, abogado del adolescente, brindó explicaciones tras el hallazgo del mensaje. El incidente motivó un despliegue preventivo coordinado entre la escuela y la policía.
- El Poder Ejecutivo analiza implementar medidas preventivas ante estas amenazas. El caso busca sentar un precedente para el manejo de crisis de seguridad en los colegios provinciales.
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