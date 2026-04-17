El Colegio Santa Rosa normalizó sus clases tras identificar al autor del mensaje que activó la alerta de seguridad

Luego de una jornada de incertidumbre, el Colegio Santa Rosa de Yerba Buena informó que la situación que motivó la activación de sus protocolos de seguridad en la sede de Yerba Buena fue totalmente esclarecida. Según un comunicado emitido por el Comité de Crisis de la institución, el alumno responsable de la amenaza escrita que generó la alerta se presentó junto a sus padres ante las autoridades escolares para explicar lo sucedido.