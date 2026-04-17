El Colegio Santa Rosa normalizó sus clases tras identificar al autor del mensaje que activó la alerta de seguridad

Resumen para apurados
- El Colegio Santa Rosa de Yerba Buena normalizó sus actividades hoy tras identificar al alumno que confesó una amenaza escrita, descartando riesgos reales para la institución.
- El joven y sus padres se presentaron ante las autoridades escolares para aclarar lo sucedido. El hecho se suma a una ola de falsas amenazas que afectó a 20 escuelas tucumanas.
- Se aplicará el Acuerdo Escolar de Convivencia y normas legales. El colegio buscará reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana ante actos que alteran la paz social y seguridad.
Luego de una jornada de incertidumbre, el Colegio Santa Rosa de Yerba Buena informó que la situación que motivó la activación de sus protocolos de seguridad en la sede de Yerba Buena fue totalmente esclarecida. Según un comunicado emitido por el Comité de Crisis de la institución, el alumno responsable de la amenaza escrita que generó la alerta se presentó junto a sus padres ante las autoridades escolares para explicar lo sucedido.
Desde el colegio confirmaron que las actividades escolares se desarrollan con total normalidad hoy. "La honestidad de la familia involucrada nos permite desactivar el estado de alerta y gestionar con calma la etapa siguiente", expresaron las autoridades, al llevar tranquilidad a los padres y alumnos tras el episodio.
Si bien la institución identificó el hecho como una acción individual sin una "amenaza real de ejecución", adelantaron que se aplicará el Acuerdo Escolar de Convivencia y la normativa legal vigente para abordar el caso.
Además, el colegio destacó que mantendrá espacios de reflexión sobre la responsabilidad de este tipo de actos y agradeció la prudencia de la comunidad educativa en el manejo de la información.
"Este episodio nos reafirma en la importancia de trabajar juntos -familia y colegio- en la formación de ciudadanos responsables y respetuosos de la paz social", concluyó el documento firmado por Luz María Martí Coll, integrante del Comité de Crisis.