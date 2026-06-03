Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Especialistas coinciden en que la prevención sigue siendo uno de los principales desafíos. Durante años las campañas estuvieron orientadas a que las mujeres pudieran identificar relaciones violentas y acceder a redes de asistencia. Sin embargo, la discusión también se trasladó hacia la educación de niños y adolescentes, la construcción de vínculos saludables y la forma en que se abordan la frustración, los límites y las emociones. En ese marco, también surgió un debate sobre el rol de los hombres en la prevención de la violencia de género. Mientras distintos sectores reclaman una participación más activa y un mayor involucramiento en estas discusiones, durante años muchos de los hombres que se pronunciaban públicamente sobre el tema fueron cuestionados o señalados como “falsos aliados”, lo que generó tensiones sobre cuál debía ser su lugar dentro del movimiento y de qué manera podían contribuir al cambio cultural.