Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo
Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán desplegó 2.500 efectivos en escuelas ante 15 amenazas de tiroteo vinculadas a retos virales, según confirmó el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, este viernes.
- El operativo surge tras un decreto del gobernador Jaldo que criminaliza estas conductas. Se utilizan unidades de infantería y grupos especiales para patrullar los establecimientos.
- El endurecimiento legal busca responsabilizar a padres y alumnos, advirtiendo con detenciones y la quita de subsidios a colegios que no garanticen la seguridad de sus estudiantes.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó que se desplegaron 2.500 efectivos por las amenazas de tiroteo que se registraron en diferentes colegios y escuelas de Tucumán, algo que también se replicó en otras provincia por un supuesto reto viral en las redes sociales.
"Estamos reforzando los controles en los establecimientos educativos. Queremos llevarle tranquilidad al alumnado y que se terminen las amenazas. Que sepan que están cometiendo un delito y que es algo serio. Hay que ser contundentes a la hora de actuar", dijo el jefe de la fuerza de seguridad en declaraciones a "La mañana empieza aquí", el informativo matutino de LG Play.
Para tomar dimensión del despliegue policial por estos hechos, Girvau remarcó que están afectadas las cinco unidades regionales de la provincia: "Entre infantería, el Grupo Cero y la motorizada son alrededor de 2.500 los efectivos que trabajan para que se terminen estas amenazas". "Si es necesario vamos a recorrer las escuelas y los colegios", remarcó.
"Esto es innecesario porque podríamos estar presentes en otros lugares, pero estos estudiantes están cometiendo un delito y hay que caerles con todo el peso de la ley. Los padres tienen que hacerse responsables. El alumno tiene que ir a estudiar y el que haga amenazas terminará detenido", señaló.
En la misma línea, en declaraciones a LA GACETA, el gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado su preocupación por los casos que se registraron durante la semana. “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.
Según precisó el mandatario, hasta la noche del jueves se registraron al menos 15 denuncias en diferentes instituciones de la provincia.
“Los padres tienen que hacerse cargo, los docentes acompañar y el Gobierno poner límites”, afirmó Jaldo y añadió que "no se puede seguir haciendo la vista gorda a la problemática que están viviendo los establecimientos educativos en Tucumán”.
Medidas ante las amenazas
El gobernador firmó el miércoles el Decreto N° 772/7 del Ministerio de Seguridad, que instruye a la cartera que conduce Eugenio Agüero Gamboa y a la Policía a intensificar acciones preventivas, de disuasión e intervención dentro y fuera de las escuelas.
La normativa también contempla la expulsión y aprehensión de alumnos involucrados en estos hechos, con eventual traslado al Instituto Padre Brochero, en Benjamín Paz. Además, establece la responsabilidad de padres y tutores por la conducta de los menores y advierte que las instituciones podrían perder subsidios si no garantizan el cuidado de los estudiantes.