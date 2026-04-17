Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

En la misma línea, en declaraciones a LA GACETA, el gobernador Osvaldo Jaldo había manifestado su preocupación por los casos que se registraron durante la semana. “Lo que están haciendo los chicos es un delito: decir que puede haber tiros es una amenaza, y eso es un delito. Y a los delitos les tiene que caer todo el peso de la ley”, sostuvo, al tiempo que remarcó que la normativa recientemente firmada refuerza ese criterio.