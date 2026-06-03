Perdió un brazo tras una descarga de 13.200 voltios y ahora competirá en el Mundial de aguas abiertas

Resumen para apurados
- Guillermo Chaves, un nadador argentino de 68 años que perdió un brazo en un accidente eléctrico, competirá en noviembre en el Mundial de aguas abiertas en República Dominicana.
- Tras sufrir una descarga de 13.200 voltios que le costó el brazo y superar una reciente cirugía cardíaca, Chaves aprendió a nadar con una sola extremidad y clasificó al torneo.
- Su participación en el Oceanman destaca como un ejemplo de superación y deporte adaptado, inspirando a nuevas generaciones a superar adversidades físicas y personales.
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