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Perdió un brazo tras una descarga de 13.200 voltios y ahora competirá en el Mundial de aguas abiertas

A los 68 años, Guillermo Chaves representará al país en República Dominicana. Su historia atraviesa un accidente que casi le cuesta la vida y una lucha constante por salir adelante.

CORAJE. Con un solo brazo y una determinación inquebrantable, Guillermo desafía las aguas abiertas y sus propios límites.
CORAJE. Con un solo brazo y una determinación inquebrantable, Guillermo desafía las aguas abiertas y sus propios límites.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Guillermo Chaves, un nadador argentino de 68 años que perdió un brazo en un accidente eléctrico, competirá en noviembre en el Mundial de aguas abiertas en República Dominicana.
  • Tras sufrir una descarga de 13.200 voltios que le costó el brazo y superar una reciente cirugía cardíaca, Chaves aprendió a nadar con una sola extremidad y clasificó al torneo.
  • Su participación en el Oceanman destaca como un ejemplo de superación y deporte adaptado, inspirando a nuevas generaciones a superar adversidades físicas y personales.
Resumen generado con IA

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