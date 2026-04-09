Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

Allí se solicita al Gobierno provincial y a las administraciones que integran el Área Metropolitana de Tucumán (AMET) la conformación de una “Comisión Técnica de Coordinación”, para estudiar y establecer un Master Plan hídrico Integral. Se plantean como objetivos “el desarrollo de una red de drenajes urbanos en el AMET para evitar anegamientos; buscar soluciones y variantes a los canales Norte y Sur que colapsan con los fenómenos climáticos; convocar a las universidades públicas y privadas a realizar los aportes necesarios”; y finalmente “concluidos los proyectos realizar gestiones ante el Gobierno nacional y organismos financieros nacionales e internacionales para obtener la financiación”.