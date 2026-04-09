Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

Sobre la base de los estudios técnicos “Problemática de los Desagües Pluviales de la ciudad de San Miguel de Tucumán”. Ing. Franklin J. Adler - Ing. Roberto R. Lazarte (1994); “Infraestructura de Drenaje Urbano de la ciudad de San Miguel de Tucumán”. Comisión de Estudios y Proyectos de Obras de Desagüe Pluvial (2013); y “Comisión Técnica para el estudio de obras de desagües pluviales conformada con la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, para evitar inundaciones en Barrio 360 viviendas, Barrio Alto La Pólvora, etcétera” (2025), los legisladores José Seleme, Manuel Courel y Agustín Romano Norri presentaron en abril de 2025 una proyecto de resolución.
Allí se solicita al Gobierno provincial y a las administraciones que integran el Área Metropolitana de Tucumán (AMET) la conformación de una “Comisión Técnica de Coordinación”, para estudiar y establecer un Master Plan hídrico Integral. Se plantean como objetivos “el desarrollo de una red de drenajes urbanos en el AMET para evitar anegamientos; buscar soluciones y variantes a los canales Norte y Sur que colapsan con los fenómenos climáticos; convocar a las universidades públicas y privadas a realizar los aportes necesarios”; y finalmente “concluidos los proyectos realizar gestiones ante el Gobierno nacional y organismos financieros nacionales e internacionales para obtener la financiación”.
Abandono
Especifican que “los canales Norte y Sur que rodean la ciudad se encuentran en estado de abandono y falta de un mantenimiento adecuado. Esto lleva a que en épocas estivales se desbordan e inundan amplias zonas aledañas”.
Recordaron que la Municipalidad de la Capital inició, en varias oportunidades, estudios preliminares para realizar una red integral de desagües pluviales y evitar las inundaciones recurrentes.
“Esto se replica en toda el Área Metropolitana de Tucumán, con una población de 1,2 millones de habitantes. Es necesaria una solución integral sobre la falta de desagües pluviales en el área metropolitana donde intervenga el estado provincial y los municipios que la conforman, para que con proyectos definidos se busque la financiación correspondiente para la ejecución de un Master Plan Hídrico Integral que evite definitivamente lo que año a año sucede en este gran conglomerado urbano”, sostiene el proyecto de resolución.