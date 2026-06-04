Alfredo Gramajo Gutiérrez, el pintor olvidado: historia de un largo desencuentro

De Pedro contó que de niños vivían en casas muy cercanas en la calle Córdoba. “Su hogar estaba lleno de un misterioso encanto para mí, que me seducía y me inquietaba: al entrar en alguna de sus habitaciones me sobrecogía a veces como si me envolviese una atmósfera de trasmundo, como si me pusiera en contacto con lo sobrenatural. El padre de Alfredo había muerto hacía poco tiempo y su madre, más que en sus negras ropas de viuda, se me aparecía envuelta en una oscura pena que yo no alcanzaba a comprender sino a través de medrosos presentimientos. Y veían a todas las personas de su casa moverse a su alrededor sigilosamente, como para no distraerla de su dolor. Había venido a la ciudad después de la muerte del padre, y dijérase que con ellos habían traído esa vida profunda, misteriosa, visionaria y callada de las gentes del interior, donde habían vivido hasta entonces”.