Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Buenos Aires, un día cualquiera a la tarde, llamada de un gran amigo y miembro de la familia de Fausto, Luis Montes: “chicos, estoy en la puerta de una casa de subastas. Por esas casualidades del destino un cuaderno grande con 50 dibujos originales de Alfredo Gramajo Gutiérrez estaba por ser entregados para la venta”. Provenían de la gran colección de Roberto Olejaveska, gestor cultural, abogado, escritor, coleccionista de arte, entre otros. Nuestra respuesta fue inmediata: “hace lo que tengas que hacer, esas obras deben venir a Tucumán”. Hoy son patrimonio de Fausto, motivo de orgullo y gratificación para nuestro trabajo como galeristas y gestores.