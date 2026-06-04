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Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Hoy a las 20.30 quedará inaugurada en Fausto Galería (Muñecas 713) la exposición titulada “Pintor de su tierra”. Se trata de una selección de dibujos y bocetos, hechos con lápiz, grafito o crayón, correspondientes a distintas etapas de la extensa trayectoria del artista tucumano (1893-1961). Podrá visitarse hasta fines de julio, de 11 a 13.30 y de 18 a 21.30

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar
Hace 6 Hs

PUNTO DE VISTA

Un deber con su memoria y con su pasión

Segundo Ramos

Galerista

Buenos Aires, un día cualquiera a la tarde, llamada de un gran amigo y miembro de la familia de Fausto, Luis Montes: “chicos, estoy en la puerta de una casa de subastas. Por esas casualidades del destino un cuaderno grande con 50 dibujos originales de Alfredo Gramajo Gutiérrez estaba por ser entregados para la venta”. Provenían de la gran colección de Roberto Olejaveska, gestor cultural, abogado, escritor, coleccionista de arte, entre otros. Nuestra respuesta fue inmediata: “hace lo que tengas que hacer, esas obras deben venir a Tucumán”. Hoy son patrimonio de Fausto, motivo de orgullo y gratificación para nuestro trabajo como galeristas y gestores.

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Dibujos y bocetos (lápiz, grafito, crayón) forman parte de esta colección, dan testimonio de una época en el sentir y en el decir de su autor: “yo no pinto, documento”. Expresan con fidelidad lo folklórico, las costumbres, sus personajes, su infancia, las familias, la religiosidad, los lugares e imágenes que quedaron atrapados en la retina de ese niño de 7 años que un día, con su madre y hermanas, al quedar huérfano de padre, dejó su Monteagudo natal para viajar a la urbe.

Vuelo excelso

Sabemos que sus colores vivos, detonantes, le apasionaban. Allí su pintura tomaba un vuelo excelso. Los temas norteños, por haberlos vividos en su terruño y luego al volver y recorrer las provincias de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Tucumán le dieron el nombre de “pintor nacional”. Fue el primer tucumano que participó en la Bienal de Venecia, con la obra “La cosecha del tabaco en Simoca”, en 1952.

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Nunca en 100 años se le realizó un homenaje en su tierra natal, por eso toma significación esta exposición, pues es un deber con su memoria, con su obra y con su pasión. Creemos que una galería de arte vincula al artista presente y su momento, pero también -como sucede en este caso- destaca y eleva en nuestra memoria colectiva a figuras que han marcado con su nombre, sus telas y dibujos, a una región y sobre todo a una provincia.

Una muestra le brinda a Gramajo Gutiérrez el homenaje que tanto se hizo esperar

Con estas piezas que se exponen en nuestra galería ponemos en valor y homenajeamos a este artista casi autodidacta que no olvidó sus orígenes. Aunque, como solemos decir siempre, nadie es profeta en su tierra.

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