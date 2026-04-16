La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

La Legislatura dará hoy un paso clave para la reactivación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), la cual tendrá como único objetivo abordar los estudios vinculados a la problemática de las inundaciones en Tucumán. Esto permitirá que parlamentarios, funcionarios y especialistas puedan reanudar los trabajos que se desarrollaron entre 2017 y 2019 en la cuenca Marapa-San Francisco y avanzar con las otras cuencas.
El abordaje del dictamen unificado de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte será uno de los temas que acaparará la atención de la opinión pública debido a los episodios dolorosos que se vivieron en estos primeros meses del año: miles de familias afectadas -especialmente en el sur-, pérdidas materiales millonarias y el trágico desenlace de tres personas. La sesión fue convocada a partir de las 8.30 y se prevé que el vicegobernador Miguel Acevedo presida el debate.
El comité que preside el oficialista Tulio Caponio logró aunar criterios y sintetizar en un dictamen cuatro proyectos presentados por diferentes espacios. Dicha iniciativa busca establecer una hoja de ruta institucional frente a un fenómeno recurrente que afecta tanto a zonas urbanas como rurales, especialmente en localidades bajas como La Madrid o Monteagudo.
Conformación y unidad
La iniciativa resuelve que se faculte al vicegobernador a dictar el decreto que disponga la creación de la CEEH, que tendrá como misión principal continuar con el diseño de un Plan Integral de Prevención de Inundaciones. El texto se redactó con propuestas que presentaron Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), José Cano (Radicalismo Federal) y Caponio (bloque Justicialista), con apoyo de otros parlamentarios. En los proyectos se remarcó la necesidad de articular esfuerzos y sistematizar políticas públicas en materia hídrica.
La propuesta unificada prevé, en cuanto a su integración, que el comité esté conformado por seis legisladores titulares y cuatro suplentes, respetando la proporcionalidad de los bloques políticos. A ellos se sumarán representantes del Poder Ejecutivo, del ámbito académico (UNT y UTN), organismos técnicos provinciales y un especialista con trayectoria en hidrología o ingeniería hidráulica. Este esquema busca garantizar una mirada interdisciplinaria y técnica, combinando representación política con conocimiento científico.
Misión central
El dictamen también establece pautas de funcionamiento. Se prevé que la comisión se reúna al menos cada 15 días, con quórum de la mitad más uno de sus miembros y toma de decisiones por mayoría simple. En términos de plazos, se fijan 180 días corridos desde su constitución para elaborar un informe final, con la posibilidad de extender estos tiempos.
Entre sus objetivos centrales, la comisión tendrá la tarea de elaborar un diagnóstico actualizado de la situación hídrica en Tucumán, identificar zonas críticas y factores estructurales que inciden en las inundaciones, y diseñar estrategias de prevención, mitigación y respuesta. Asimismo, se le encomienda la formulación de propuestas normativas y de políticas públicas orientadas a una gestión más eficiente del recurso hídrico.
Los trabajos se impulsarán con los fondos que, inicialmente, estaban destinados para la restauración del edificio de la ex Legislatura (Sarmiento 650).
Defensores oficiales: serán tratados una docena de pliegos
Se pondrán en consideración los pliegos para defensores de: Juan Facundo Masaguer, (Civil y del Trabajo del Este); María Alejandra Rivas (Niñez y Adolescencia de Monteros); Ana Ricco Falú (Niñez y Adolescencia de la IV Nominación de Capital); Fernando Antonio Vera (Civil y del Trabajo de Monteros; Marcela Alejandra Cardozo Sánchez (Civil y del Trabajo del Este); Gabriela Sami (Civil del Este); Diego Trabadelo (Niñez y Adolescencia de Capital); Graciela Georgina Graciela Medina (Niñez y Adolescencia de Capital); Marcela Eugenia De Mari (Niñez y Adolescencia de la II Nominación de Capital); y María Alejandra Rodríguez (Civil del Trabajo de la III Nom. de Capital).