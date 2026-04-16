La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

Defensores oficiales: serán tratados una docena de pliegos

Se pondrán en consideración los pliegos para defensores de: Juan Facundo Masaguer, (Civil y del Trabajo del Este); María Alejandra Rivas (Niñez y Adolescencia de Monteros); Ana Ricco Falú (Niñez y Adolescencia de la IV Nominación de Capital); Fernando Antonio Vera (Civil y del Trabajo de Monteros; Marcela Alejandra Cardozo Sánchez (Civil y del Trabajo del Este); Gabriela Sami (Civil del Este); Diego Trabadelo (Niñez y Adolescencia de Capital); Graciela Georgina Graciela Medina (Niñez y Adolescencia de Capital); Marcela Eugenia De Mari (Niñez y Adolescencia de la II Nominación de Capital); y María Alejandra Rodríguez (Civil del Trabajo de la III Nom. de Capital).



