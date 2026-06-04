Estreno de cine: el regreso de He-Man a Eternia y a la pantalla grande

El paso de los anaqueles a la pantalla lo presentó con la decisión de hacer el bien y con una fuerza descomunal, según mostró en los programas de televisión de hace cuatro décadas y media. La serie “He-Man y los Amos del Universo” sirvió para potenciar velozmente las ventas de los juguetes, pero fue un éxito en sí misma, con nueve millones de espectadores sólo en su primer año en Estados Unidos; luego fue exportada a casi 40 países, incluyendo la Argentina. En 1985, “He-Man y She-Ra: El secreto de la espada” (con su hermana gemela) fue el desembarco en las salas de cine. Desde entonces, una treintena de filmes conformaron una atractiva sucesión de distintos aspectos de la historia, en su gran mayoría animada. La principal excepción con actores de carne y hueso fue en 1987, con “Los amos del universo”, protagonizada por Dolph Lundgren y Frank Langella, seguida de “Los amos del universo: la fuente de la vida”, con Lee Wilson, Darwin Miller y Jared Minton en el elenco de 2014. Antes y después, se privilegiaron los dibujos.