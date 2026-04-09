Secciones
Política

Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

El vicegobernador Acevedo confirmó que se realizará un proceso institucional, técnico y progresivo.

ESFUERZO CONJUNTOS. La Legislatura trabajará nuevamente con la Universidad Nacional de Tucumán. ESFUERZO CONJUNTOS. La Legislatura trabajará nuevamente con la Universidad Nacional de Tucumán.
Hace 2 Hs

El vicegobernador, Miguel Acevedo, confirmó la reactivación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH) para dar continuidad a los trabajos de elaboración del Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán. La determinación, que había sido comunicada de manera informal semanas atrás, se tomó luego de un encuentro con el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Durante el encuentro se acordó actualizar los estudios desarrollados en el Poder Legislativo entre 2017 y 2019, bajo la vicegobernación de Osvaldo Jaldo. Se buscará avanzar en una planificación que permita ordenar prioridades y proyectar obras a corto, mediano y largo plazo, según explicó el actual presidente de la Cámara. “Era un trabajo que meritúa que podamos seguir haciéndolo. Abarca, una vez finalizado, toda la provincia de Tucumán, que es lo que nos hace falta”, señaló.

La reactivación del Plan Hídrico en Tucumán se plantea como un proceso institucional, técnico y progresivo, basado en la recuperación de estudios previos y en la articulación entre distintos actores del Estado y el ámbito académico. En términos operativos, se dejó saber que el plan se reactivará en cuatro líneas principales.

Por un lado, la actualización técnica de los estudios existentes. Se retomará el trabajo desarrollado anteriormente -especialmente sobre las cuencas de los ríos Marapa y San Francisco- para revisar datos, incorporar nuevas variables climáticas y completar análisis pendientes. Esto permitirá contar con un diagnóstico actualizado sobre riesgos hídricos en toda la provincia.

Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

Piden en la Legislatura un máster plan hídrico integral para Tucumán

Se mencionó también que habrá una planificación integral por cuencas, con un enfoque que no será fragmentado ni municipal, sino sistémico. Se indicó que se trabajará sobre el conjunto de las cuencas hídricas, dentro del sistema Salí-Dulce, para definir prioridades y diseñar intervenciones coordinadas en distintos niveles territoriales.

En cuanto a la articulación institucional y política, la estrategia incluirá la participación de la Legislatura, municipios, organismos provinciales, la UNT y sectores productivos. Uno de los objetivos clave -se dijo- es integrar iniciativas dispersas que hoy se ejecutan de manera aislada, bajo un criterio común.

Plazos

Por último, se dejó saber que, a partir de los estudios, se buscará cuantificar proyectos ejecutivos y establecer un esquema de obras a corto, mediano y largo plazo. En paralelo, la Legislatura prevé reasignar partidas presupuestarias y gestionar fuentes de financiamiento para su ejecución, según anticipó Acevedo. Trascendió que a esto respondería, por ejemplo, que se haya optado por frenar la restauración del ex edificio de la Legislatura sobre la avenida Sarmiento al 600.

Del encuentro con Acevedo y Martel también formaron parte el presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Caponio, y los legisladores José Cano, Roque Argañaraz, Walter Berarducci y Alberto Olea. Algunos de ellos presentaron iniciativas para solicitar la reactivación de este comité, en un año signado por los desastres hídricos.

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

El vicegobernador subrayó que el objetivo central es contar con una planificación que permita mitigar el impacto de los eventos climáticos. “Es algo transversal, es algo que tenemos que tomar como tucumanos para lograr una planificación hídrica en Tucumán que mitigue, que atenúe, que disminuya las inundaciones”, declaró. Cano, en tanto, dijo: “hay una base de datos, un diagnóstico y proyectos ejecutivos cuantificados de obras prioritarias para la provincia de Tucumán”.

Temas Inundaciones 2026 José CanoTucumánHonorable Legislatura de TucumánMiguel AcevedoWalter BerarducciTulio Caponio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El municipio capitalino tildó de oportunista el pedido de informes de la oposición

El municipio capitalino tildó de "oportunista" el pedido de informes de la oposición

Obras en Tucumán: el Poder Ejecutivo ejecuta 1.800 casas, pero arrastra un alto déficit habitacional

Obras en Tucumán: el Poder Ejecutivo ejecuta 1.800 casas, pero arrastra un alto déficit habitacional

Abad: Catalán nunca trajo nada para los tucumanos

Abad: "Catalán nunca trajo nada para los tucumanos"

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Plan Hídrico: qué dicen los proyectos para evitar inundaciones en Tucumán

Lo más popular
Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades
1

Pasantías en Filosofía y Letras: cómo anotarte en la base que te conecta con oportunidades

Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos
2

Convocatoria abierta: cómo acceder a subsidios para traducir libros argentinos

Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación
3

Formación en género: una diplomatura virtual para especializarte en comunicación

Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero
4

Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes
5

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos
6

Abriendo el paraguas en medio de una tormenta de reclamos

Más Noticias
Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero

Finanzas personales: 10 libros para aprender a manejar tu plata desde cero

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

¿Qué significa estar deconstruido? La trampa de buscarle un cierre a un trabajo continuo

Recuerdos fotográficos: 2015. Un “monstruo” en el cielo tucumano

Recuerdos fotográficos: 2015. Un “monstruo” en el cielo tucumano

Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Análisis sobre Campo Norte: el Concejo Deliberante capitalino recibió a miembros de la Fiscalía de Estado

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La gran aventura de llegar a la Luna: producciones en pantalla

La gran aventura de llegar a la Luna: producciones en pantalla

Cuatro países, cuatro genocidios

Cuatro países, cuatro genocidios

Comentarios