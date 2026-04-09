Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

El vicegobernador subrayó que el objetivo central es contar con una planificación que permita mitigar el impacto de los eventos climáticos. “Es algo transversal, es algo que tenemos que tomar como tucumanos para lograr una planificación hídrica en Tucumán que mitigue, que atenúe, que disminuya las inundaciones”, declaró. Cano, en tanto, dijo: “hay una base de datos, un diagnóstico y proyectos ejecutivos cuantificados de obras prioritarias para la provincia de Tucumán”.