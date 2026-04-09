Cómo será la reactivación del Plan Hídrico para Tucumán

El vicegobernador, Miguel Acevedo, confirmó la reactivación de la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH) para dar continuidad a los trabajos de elaboración del Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán. La determinación, que había sido comunicada de manera informal semanas atrás, se tomó luego de un encuentro con el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Durante el encuentro se acordó actualizar los estudios desarrollados en el Poder Legislativo entre 2017 y 2019, bajo la vicegobernación de Osvaldo Jaldo. Se buscará avanzar en una planificación que permita ordenar prioridades y proyectar obras a corto, mediano y largo plazo, según explicó el actual presidente de la Cámara. “Era un trabajo que meritúa que podamos seguir haciéndolo. Abarca, una vez finalizado, toda la provincia de Tucumán, que es lo que nos hace falta”, señaló.
La reactivación del Plan Hídrico en Tucumán se plantea como un proceso institucional, técnico y progresivo, basado en la recuperación de estudios previos y en la articulación entre distintos actores del Estado y el ámbito académico. En términos operativos, se dejó saber que el plan se reactivará en cuatro líneas principales.
Por un lado, la actualización técnica de los estudios existentes. Se retomará el trabajo desarrollado anteriormente -especialmente sobre las cuencas de los ríos Marapa y San Francisco- para revisar datos, incorporar nuevas variables climáticas y completar análisis pendientes. Esto permitirá contar con un diagnóstico actualizado sobre riesgos hídricos en toda la provincia.
Se mencionó también que habrá una planificación integral por cuencas, con un enfoque que no será fragmentado ni municipal, sino sistémico. Se indicó que se trabajará sobre el conjunto de las cuencas hídricas, dentro del sistema Salí-Dulce, para definir prioridades y diseñar intervenciones coordinadas en distintos niveles territoriales.
En cuanto a la articulación institucional y política, la estrategia incluirá la participación de la Legislatura, municipios, organismos provinciales, la UNT y sectores productivos. Uno de los objetivos clave -se dijo- es integrar iniciativas dispersas que hoy se ejecutan de manera aislada, bajo un criterio común.
Plazos
Por último, se dejó saber que, a partir de los estudios, se buscará cuantificar proyectos ejecutivos y establecer un esquema de obras a corto, mediano y largo plazo. En paralelo, la Legislatura prevé reasignar partidas presupuestarias y gestionar fuentes de financiamiento para su ejecución, según anticipó Acevedo. Trascendió que a esto respondería, por ejemplo, que se haya optado por frenar la restauración del ex edificio de la Legislatura sobre la avenida Sarmiento al 600.
Del encuentro con Acevedo y Martel también formaron parte el presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Caponio, y los legisladores José Cano, Roque Argañaraz, Walter Berarducci y Alberto Olea. Algunos de ellos presentaron iniciativas para solicitar la reactivación de este comité, en un año signado por los desastres hídricos.
El vicegobernador subrayó que el objetivo central es contar con una planificación que permita mitigar el impacto de los eventos climáticos. “Es algo transversal, es algo que tenemos que tomar como tucumanos para lograr una planificación hídrica en Tucumán que mitigue, que atenúe, que disminuya las inundaciones”, declaró. Cano, en tanto, dijo: “hay una base de datos, un diagnóstico y proyectos ejecutivos cuantificados de obras prioritarias para la provincia de Tucumán”.