Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Resumen para apurados
- Opositores de Psicología de la UNT apelaron la elección ante la Cámara Federal de Tucumán y recusaron al juez Mario Leal por ser consejero electo de la universidad.
- La apelación se presentó tras el rechazo de la Junta Electoral de la UNT a los reclamos opositores sobre las elecciones de autoridades en la Facultad de Psicología.
- La resolución judicial podría alterar el calendario electoral de la UNT y sentará un precedente sobre la incompatibilidad de cargos entre la justicia y la universidad.
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