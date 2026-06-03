Justicia Federal

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Los candidatos opositores apelaron el rechazo de la Junta Electoral y pidieron apartar al camarista Mario Leal por su condición de consejero electo de la Universidad.

La Facultad de Psicología, epicentro de otro debate electoral.
La Facultad de Psicología, epicentro de otro debate electoral.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Opositores de Psicología de la UNT apelaron la elección ante la Cámara Federal de Tucumán y recusaron al juez Mario Leal por ser consejero electo de la universidad.
  • La apelación se presentó tras el rechazo de la Junta Electoral de la UNT a los reclamos opositores sobre las elecciones de autoridades en la Facultad de Psicología.
  • La resolución judicial podría alterar el calendario electoral de la UNT y sentará un precedente sobre la incompatibilidad de cargos entre la justicia y la universidad.
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