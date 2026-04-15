Caso Adorni: una de las jubiladas declaró que la venta del departamento fue un "negocio" gestionado por su hijo

La operación bajo la lupa consiste en la venta de un semipiso en la calle Miró al 500 por U$S 230.000. Lo que despierta sospechas judiciales es la inusual facilidad de pago: Adorni entregó U$S 30.000 de adelanto y el 87% restante (U$S 200.000) se pactó como un crédito a pagar en un año, sin intereses. Esta "confianza", según la escribana interviniente, se basaría en que los hijos del ministro y de Feijoo asisten al mismo colegio.