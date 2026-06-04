Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiariola, arremetió con dureza contra el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán (LLA), Lisandro Catalán. Cuestionó que el director de YPF aspire a un cargo en la provincial viviendo en Buenos Aires, lo tildó de sectario y consideró que “le hace el ‘caldo gordo’ al peronismo” al mostrarse tan cerrado con los demás espacios políticos de la oposición.
“En ese purismo, personalmente considero que le hace el juego, que le hace el ‘caldo gordo’ al peronismo, este, y no creo que sea inocente. No creo que no se dé cuenta de algo tan obvio, tan lógico. Me hace sospechar de que tiene algún tipo de acuerdo electoral con el peronismo gobernante de Tucumán para facilitarle la reelección a (Osvaldo) Jaldo el año que viene”, disparó el jefe municipal.
Macchiarola remarcó que Catalán vive hace 30 años en Buenos Aires. “Más de la mitad de su vida se la pasó en otra provincia. Considero que para ser candidato a gobernador o a intendente, la persona tiene que vivir en la provincia, en la ciudad y recorrer sus calles, no ser un fantasma. Para mí Catalán es un fantasma que orbita cuatro días al mes en Tucumán, pretendiendo ser candidato a gobernador. Considero que el mejor exponente como alternativa al peronismo es que Mariano Campero sea el gobernador de Tucumán”, declaró.
Armar un frente
En ese sentido, el intendente afirmó que con el diputado Campero (bloque LLA) proponen armar un frente que incluya a todos los espacios políticos no peronistas de la provincia. “Tenemos claro que es la mejor manera de ser competitivos y de ganarle al peronismo después de 40 años consecutivos en el poder. Lo que nosotros proponemos es una boca única de expendio para el voto no peronista”, aseguró a este diario.
Por último, Macchiarola se manifestó desorientado sobre la intransigencia que expresa Catalán en sus declaraciones. “No sé de dónde sale, ni qué sustento tiene. Para mí no tiene autoridad moral porque ha sido -de segunda línea- pero funcionario de Daniel Scioli como de Alberto Fernández, el peor presidente en la historia de la República Argentina. ¿De qué estamos hablando”, concluyó.
Semanas atrás, LLA Tucumán emitió un duro comunicado contra Campero, lo tildó de oportunista y lo acusó de usar imágenes del presidente Javier Milei a pesar de que no forma parte de la estructura política. “Esto deja a la luz cómo opera la vieja política para confundir a la gente”, reprochó.