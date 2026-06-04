Macchiarola tildó a Catalán de ser sectario: “Sospecho que tiene algún acuerdo con el peronismo”

Macchiarola remarcó que Catalán vive hace 30 años en Buenos Aires. “Más de la mitad de su vida se la pasó en otra provincia. Considero que para ser candidato a gobernador o a intendente, la persona tiene que vivir en la provincia, en la ciudad y recorrer sus calles, no ser un fantasma. Para mí Catalán es un fantasma que orbita cuatro días al mes en Tucumán, pretendiendo ser candidato a gobernador. Considero que el mejor exponente como alternativa al peronismo es que Mariano Campero sea el gobernador de Tucumán”, declaró.