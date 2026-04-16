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Vaca Muerta: el nuevo escenario de Karina Milei para ratificar su apoyo a Manuel Adorni

Hoy viajan a Vaca Muerta en medio de la tensión judicial por el patrimonio del jefe de Gabinete.

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei, en un acto político. Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei, en un acto político.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Karina Milei y el Jefe de Gabinete viajan hoy a Vaca Muerta, Neuquén, para visitar Loma Campana y ratificar el apoyo total a Manuel Adorni frente a sus complicaciones judiciales.
  • La recorrida junto a YPF es el tercer gesto de respaldo semanal hacia Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y compras de inmuebles bajo sospecha.
  • La Casa Rosada busca blindar a su círculo íntimo ante la Justicia y señales de interna, mientras negocia con gobernadores votos clave para las reformas en el Congreso.
Resumen generado con IA

La Casa Rosada no deja margen para las dudas: el respaldo a Manuel Adorni es total. Hoy, Karina Milei y el jefe de Gabinete viajarán a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta. Si bien la agenda oficial se centrará en la producción energética junto a autoridades de YPF, el verdadero objetivo es político. Esto implicará exhibir una foto de cercanía que funcione como escudo ante el complejo frente judicial que enfrenta el funcionario.

Un operativo de respaldo que no descansa

La visita al sur no es un hecho aislado, sino el tercer gesto de confianza de "El Jefe" hacia Adorni en la misma semana. El lunes, ambos compartieron una jornada que incluyó desde la inspección de laboratorios de alta seguridad en el Instituto Malbrán hasta un acto protocolar con los Granaderos en el Patio de las Palmeras. 

Estos movimientos buscan diluir el impacto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni, enviando un mensaje claro tanto a la Justicia como a la interna oficialista.

Gobernabilidad y gestión

Mientras custodia su círculo íntimo, Karina Milei también consolida el armado territorial del Gobierno. El pasado martes, lideró una cumbre estratégica con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). 

El encuentro, del que participaron figuras clave como "Lule" Menem y Diego Santilli, se centró en la obra pública y la inversión privada, pero sirvió fundamentalmente para garantizar los votos necesarios que sostengan las reformas de Javier Milei en el Congreso.

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