Vaca Muerta: el nuevo escenario de Karina Milei para ratificar su apoyo a Manuel Adorni

La Casa Rosada no deja margen para las dudas: el respaldo a Manuel Adorni es total. Hoy, Karina Milei y el jefe de Gabinete viajarán a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana en Vaca Muerta. Si bien la agenda oficial se centrará en la producción energética junto a autoridades de YPF, el verdadero objetivo es político. Esto implicará exhibir una foto de cercanía que funcione como escudo ante el complejo frente judicial que enfrenta el funcionario.