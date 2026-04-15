La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase con su familia

Resumen para apurados
- El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó en primera clase a Aruba con su familia por una causa de presunto enriquecimiento ilícito.
- La justicia analiza pasajes de U$S 5.800 y un préstamo de U$S 200.000 sin interés de dos jubiladas para comprar un inmueble, quienes declararon no conocer personalmente a Adorni.
- El avance de la causa, que incluye pedidos para levantar el secreto bancario, pone bajo escrutinio la evolución patrimonial y los gastos de lujo del funcionario nacional.
La investigación judicial sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni sumó en las últimas horas un dato relevante: el fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó que el jefe de Gabinete viajó a Aruba junto a su esposa, Bettina González, y a sus dos hijos para celebrar el Año Nuevo.
La información fue aportada por la aerolínea Latam y permitió reconstruir el itinerario. Según consta en el expediente, Adorni partió el 29 de diciembre de 2024 con escala en Perú y regresó el 10 de enero de 2025, tras una parada en Ecuador. Los pasajes fueron adquiridos en primera clase y tuvieron un costo de U$S 1.450 cada uno, lo que suma un total de U$S 5.800 para el grupo familiar.
El viaje se inscribe en el marco de una causa que analiza el patrimonio del funcionario durante su gestión en el gobierno de Javier Milei. A partir de distintas medidas de prueba, ya se confirmó la realización de al menos dos viajes internacionales de alto costo, incluyendo este a Aruba y otro a Punta del Este.
La pesquisa no se limita a los traslados. Según se informó, ahora la Justicia busca determinar en qué hotel se alojó la familia y cuál fue el gasto por noche durante su estadía, de acuerdo a lo publicado por Infobae.
En paralelo, el expediente incorporó nuevas declaraciones vinculadas a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Las dos jubiladas que financiaron con U$S 200.000, sin intereses, parte de la operación, prestaron testimonio este miércoles en Comodoro Py.
Ambas aseguraron ante Pollicita que no conocían personalmente a Adorni y que la gestión del préstamo fue realizada a través de sus hijos. Una de ellas, Claudia Sbabo, de 64 años, explicó que fue su hijo Leandro quien le solicitó avanzar con el crédito para completar la adquisición del inmueble ubicado en la calle Miró.
La mujer indicó además que disponía de los fondos a partir de una operación inmobiliaria previa y confirmó que el préstamo fue otorgado sin intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año. Estos elementos quedaron incorporados a la causa que sigue sumando medidas para esclarecer la evolución patrimonial del funcionario.