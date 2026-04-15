La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase con su familia

La información fue aportada por la aerolínea Latam y permitió reconstruir el itinerario. Según consta en el expediente, Adorni partió el 29 de diciembre de 2024 con escala en Perú y regresó el 10 de enero de 2025, tras una parada en Ecuador. Los pasajes fueron adquiridos en primera clase y tuvieron un costo de U$S 1.450 cada uno, lo que suma un total de U$S 5.800 para el grupo familiar.