Agostina Vega: el audio que envió antes de desaparecer y los mensajes que intercambió su mamá con el principal sospechoso

Resumen para apurados
- La Justicia de Córdoba investiga la desaparición de Agostina Vega (14) ocurrida el sábado, tras hallar un audio de la menor y chats de su madre con el único detenido del caso.
- En el audio, la joven afirma que debía 'escaparse' con la pareja de su madre para hacerle una sorpresa. El sospechoso negó en chats haberla trasladado por falta de movilidad.
- El fiscal Raúl Garzón lidera los operativos de búsqueda en distintos puntos de la provincia y analiza las nuevas pruebas para determinar el paradero de la adolescente.
La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, sigue sumando elementos clave para la investigación. En las últimas horas se conoció un audio que la joven envió a un grupo de amigas antes de perder contacto con su entorno.
También se conoció una conversación de WhatsApp entre su madre, Melisa Heredia, y Claudio Barrelier, el único detenido en la causa. Ambos materiales fueron incorporados al expediente y son analizados por los investigadores, que intentan reconstruir las últimas horas de la adolescente y determinar qué ocurrió antes de su desaparición.
El audio de Agostina Vega que investiga la Justicia
Uno de los elementos que ahora forma parte de la causa es un mensaje de voz que Agostina envió a sus amigas antes de desaparecer. En el audio, la adolescente hacía referencia a un supuesto encuentro relacionado con una sorpresa para su madre.
"Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar", se escucha decir a la joven en la grabación.
Los investigadores analizan el contenido del mensaje para establecer el contexto en el que fue enviado y determinar si puede aportar información relevante sobre los movimientos de Agostina durante las horas previas a su desaparición.
Los mensajes entre la mamá de Agostina y Claudio Barrelier
También trascendió una conversación de WhatsApp mantenida durante la madrugada del domingo entre Melisa Heredia y Claudio Barrelier, principal sospechoso del caso.
La charla comenzó cuando la mujer intentaba averiguar qué sabía el hombre sobre el paradero de su hija. "¿Que te pidió la Agos a vos hoy?", escribió Melisa. Luego agregó: "Que me pidió tu número". Barrelier respondió: "Si la podía llevar a la casa de un amigo". Y completó: "Y le dije que no tenía movilidad".
Ante la falta de precisiones, la madre insistió con nuevas preguntas: "¿Qué amigo?" y "¿De dónde?". Sin embargo, el único detenido respondió: "No me dijo".
Con el correr de los mensajes, quedó reflejada la creciente preocupación de la mujer por la ausencia de su hija. "Hace como tres horas se fue y no aparece", escribió. Más tarde agregó: "No sé qué hacer si llamar a la policía", mientras intentaba obtener información sobre el paradero de la adolescente.
La desesperación aumentó cuando comprobó que tampoco estaba con sus amigas. "Y le pregunté a las amigas y no está con ellas", señaló. Finalmente, expresó otra de sus preocupaciones: "La llamo y tiene el cel apagado".
Qué dijo el fiscal Raúl Garzón sobre la investigación
Mientras continúan los operativos para encontrar a la adolescente, el fiscal Raúl Garzón aseguró que la causa sigue avanzando con la incorporación de nuevas pruebas.
"Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lugares a partir de la evidencia probatoria previa", sostuvo el funcionario judicial al referirse a las medidas que se llevan adelante en Córdoba.
La Justicia mantiene abiertas distintas líneas de investigación y continúa analizando toda la evidencia reunida para esclarecer qué ocurrió con Agostina Vega y dar con su paradero.